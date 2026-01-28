«Кивает и плачет»: Катя Гордон поймала Леру Кудрявцеву на вранье

28 января 2026, 21:29

Катя Гордон обвинила Леру Кудрявцеву в нелюбви к чтению

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

RUTUBE выпустил четвёртый сезон шоу «Пожалуйста, не рассказывай!», где гости делятся скандальными историями друг о друге. В премьерном выпуске телеведущая Лера Кудрявцева и юрист Катя Гордон устроили острый разговор.





Гордон заявила, что Кудрявцева на самом деле не читает книги, хотя любит об этом рассказывать. По словам Екатерины, ведущая лишь использует цитаты из социальных сетей.

«Она любила рассказать, что любит читать: врала нещадно. Какие-то цитаты из Tik-Tok были, но понятно же, что книга прочитана была ни одна. На её передачах от неё знаний не требуется. Требуется кивать и плакать. Она очень круто умеет с умным видом покивать», — заявила юрист.