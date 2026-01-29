Ольга Бузова шокировала откровениями о конфликте с Ксенией Бородиной
В свежем интервью журналистке Лауре Джугелии Ольга Бузова рассказала о своих отношениях с Ксенией Бородиной. Певица отметила, что между ними никогда не существовало настоящей дружбы. Их связь оставалась исключительно рабочей, хотя иногда они поддерживали друг друга. Об этом пишет Telegram-канал «Пятый канал|Новости».
Особенно сильно знаменитость пережила участие ее бывшего молодого человека Давида Манукяна в одном телепроекте без предварительного уведомления.
«Когда они сажают в кадр моего бывшего молодого человека, а бывшая коллега даже не предупреждает меня об этом, для меня это был такой удар. Они за спиной это все сделали. Это был самый болезненный момент для меня», — поделилась артистка.
Дополнительные слухи, что Бородина обсуждала личную жизнь Ольги в компании Манукяна, лишь усилили негативные эмоции. Эти обстоятельства окончательно убедили певицу в том, что женщина не является близким человеком.