Ольга Бузова шокировала откровениями о конфликте с Ксенией Бородиной

29 января 2026, 09:23

Бузова назвала причиной скандала с Бородиной подлые действия за спиной

Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В свежем интервью журналистке Лауре Джугелии Ольга Бузова рассказала о своих отношениях с Ксенией Бородиной. Певица отметила, что между ними никогда не существовало настоящей дружбы. Их связь оставалась исключительно рабочей, хотя иногда они поддерживали друг друга. Об этом пишет Telegram-канал «‎Пятый канал|Новости».





Особенно сильно знаменитость пережила участие ее бывшего молодого человека Давида Манукяна в одном телепроекте без предварительного уведомления.





«Когда они сажают в кадр моего бывшего молодого человека, а бывшая коллега даже не предупреждает меня об этом, для меня это был такой удар. Они за спиной это все сделали. Это был самый болезненный момент для меня», — поделилась артистка.