Лидер группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох отвернулся от дочерей из-за ревности и подозрений в неверности жены. Что сейчас с его семьёй?
Лидер группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох давно не общается со старшей дочерью Людмилой и не участвует в жизни внучки Марины. Несколько лет назад наследница проходила лечение от зависимости, а её дочь сначала воспитывала прабабушка. Когда здоровье женщины ухудшилось, девочку отправили в приют, но музыкант семье так и не помог. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Первый брак и смерть жены Сергея ЛемохаПервый брак Сергея Лемоха с Натальей Огурцовой складывался непросто. Женщина долго пыталась сохранить семью, но в 2009 году супруги мирно развелись. После расставания каждый начал жить отдельно. Спустя несколько лет врачи поставили Наталье диагноз рак. В 2014 году она умерла. Со старшей дочерью Людмилой у музыканта отношения так и не наладились. Лемох сомневался в своем отцовстве и винил бывшую жену в изменах. Младшую дочь Алису он, напротив, принял. Позже артист даже дал ей деньги на покупку квартиры.
Редко давал деньгиДо развода семья жила скромно. Людмила вспоминала, что отец отказывал ей почти во всем и редко давал деньги даже на самые простые нужды.
«Если и давал, то рублей 50, не больше. Подружки в школе смеялись даже: такой у тебя знаменитый папа, а в столовке купить себе еды нормально не можешь», — рассказывала она в интервью KP.RU.
Сколько именно зарабатывал певец, Людмила не знала. Позже выяснилось, что Сергей много лет копил на строительство собственного дома. Сейчас он живет там и никого не приглашает. Старшей дочери после расставания с Натальей артист не помогал. После смерти матери Людмиле стало особенно тяжело. Однажды зимой она попросила у отца несколько тысяч на сапоги, но услышала отказ. Затем бабушка обратилась к нему за помощью, когда в доме сломался насос. Денег семья так и не дождалась. Позже Лемох женился во второй раз. Его супругой стала Екатерина Канаева, бывшая участница группы «Кар-Мэн». Общих детей у пары нет.
Алкогольная зависимостьВо время интервью KP.RU Людмила находилась в реабилитационном центре. Она подчеркнула, что проходила там лечение только от алкогольной зависимости. По словам женщины, тяга к спиртному появилась на фоне тяжелых событий в семье. На ней сказались холодное отношение отца, болезнь матери и ее смерть. Наталья при этом почти не занималась дочерьми. Людмилу растила бабушка по материнской линии. Алису взяла на себя бабушка со стороны отца. Сестры общались редко. Они учились в разных школах и почти не проводили время вместе. Праздники семья тоже не отмечала общим кругом. В отпуск родители с детьми ни разу не ездили.
После смерти матери отношения между сестрами окончательно испортились. Причиной стал спор из-за наследства. Квартира Натальи должна была достаться Людмиле. Однако Алиса тоже претендовала на это жилье, хотя у нее уже была квартира, купленная на деньги отца. Сейчас конфликт остался в прошлом. Отношения между сестрами наладились. По словам Людмилы, именно Алиса стала единственным человеком, который поддерживает ее в трудный период.
Ненужные внучкиЛюдмила рассказывала, что Сергей не признает ее дочь своей внучкой. Поэтому, по ее словам, он не хочет участвовать в жизни девочки и заниматься ее воспитанием. Второй внучке, дочери Алисы, музыкант тоже почти не уделял внимания. Людмила отмечала, что впервые он увидел ребенка только через три года после рождения.
«Мою Маринку он ни разу даже на руки не взял. У нас такая семья: каждый сам по себе. И помощи ждать неоткуда», — говорила она.
Какое-то время Марину растила прабабушка. Потом здоровье женщины ухудшилось. После этого девочку отправили в приют для детей-сирот. Ранее брат Лемоха в эфире телепередачи говорил, что Сергей помогал Людмиле деньгами. По его словам, позже он прекратил поддержку из-за ее загулов.