«30 лет пытался решить вопрос мирно»: Максим Фадеев прокомментировал конфликт с Линдой
Максим Фадеев впервые прокомментировал в соцсетях ситуацию вокруг задержания певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман).
Артистку подозревают в возможной подделке документов, связанных с авторскими правами, в том числе на знаменитый хит «Ворона».
Накануне певицу задержали для допроса, который, по сообщениям источников, продолжался около восьми часов. На фоне произошедшего Фадеев выступил с официальным заявлением.
Продюсер признался, что ему жаль, что их многолетние отношения с Линдой пришли к подобному развитию событий. По словам музыканта, на протяжении почти 30 лет он пытался урегулировать спор мирным путём через представителей артистки, однако компромисс так и не был найден.
Максим Фадеев подчеркнул, что речь идёт не о публичном конфликте или попытках запретить творчество певицы, а исключительно о защите авторских и смежных прав, которые, по его мнению, принадлежат ему на законных основаниях.
Продюсер также заявил, что подобные вопросы должны решаться исключительно в правовом поле — с помощью документов, экспертиз и судебных процедур, а не через публичные обсуждения и интервью. При этом Фадеев отказался подробно комментировать ход следствия и личные обстоятельства участников дела, отметив, что окончательную оценку ситуации должны дать правоохранительные органы и суд.
