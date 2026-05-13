«Женщина не обязана жить ради мужчины»: Анфиса Чехова жёстко ответила хейтерам

13 мая 2026, 13:08

Анфиса Чехова поставила хейтеров на место после критики из-за больного питомца

Анфиса Чехова (Фото: Instagram* / @achekhova)

Анфиса Чехова резко отреагировала на критику в соцсетях после того, как отправилась в США ради лечения своего пса, страдающего лимфомой.





Некоторые подписчики заявили, что телеведущей стоит больше внимания уделять мужчине, иначе отношения могут закончиться разрывом.



Чехова призналась, что подобные комментарии её искренне удивляют. По словам телеведущей, общество до сих пор навязывает женщинам роль человека, который должен полностью посвящать себя мужчине, забывая о собственных проблемах и переживаниях.





«Женщина должна быть какая? Легкая, порхающая, вечно заботящаяся, готовящая и вся ее жизнь должна быть положена на заботу и радость для мужчины… Я с этим абсолютно не согласна! Иногда жизнь подкидывает испытания, сложные выборы, и если мужчина рядом не готов пройти эти испытания — это повод задуматься уйти от него», — подчеркнула Анфиса.