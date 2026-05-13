«Женщина не обязана жить ради мужчины»: Анфиса Чехова жёстко ответила хейтерам
Анфиса Чехова поставила хейтеров на место после критики из-за больного питомца
Анфиса Чехова резко отреагировала на критику в соцсетях после того, как отправилась в США ради лечения своего пса, страдающего лимфомой.
Некоторые подписчики заявили, что телеведущей стоит больше внимания уделять мужчине, иначе отношения могут закончиться разрывом.
Чехова призналась, что подобные комментарии её искренне удивляют. По словам телеведущей, общество до сих пор навязывает женщинам роль человека, который должен полностью посвящать себя мужчине, забывая о собственных проблемах и переживаниях.
«Женщина должна быть какая? Легкая, порхающая, вечно заботящаяся, готовящая и вся ее жизнь должна быть положена на заботу и радость для мужчины… Я с этим абсолютно не согласна! Иногда жизнь подкидывает испытания, сложные выборы, и если мужчина рядом не готов пройти эти испытания — это повод задуматься уйти от него», — подчеркнула Анфиса.Телезвезда также отметила, что жизнь не всегда бывает простой, и иногда человеку приходится сосредоточиться на семье, здоровье близких или других серьёзных обстоятельствах. По её мнению, любящий мужчина должен относиться к этому с пониманием, а не требовать постоянного внимания к себе.
Супруг Чеховой Александр Златопольский поддержал её позицию и с юмором заметил, что мужчины уходят из отношений совсем по другим причинам.