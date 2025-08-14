14 августа 2025, 16:37

Лина Джебисашвили (фото: Instagram* / linadzhebisashviliofficial)

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили давно привлекла внимание зрителей своими мистическими способностями и ярким телевизионным образом. За её плечами — расследования загадочных смертей, участие в экстремальных реалити и личная драма, которую она не скрывает от публики. 14 августа ей исполняется 40 лет. О том, как экстрасенс из Крыма стала одной из самых обсуждаемых звёзд мистического жанра и как живёт сегодня расскажет «Радио 1».





Содержание Ранние годы и трагедия в семье Участие Джебисашвили в «Битве экстрасенсов» Популярность после «Битвы экстрасенсов» Личная жизнь Лины Джебисашвили: драма перед кастингом Дружба с Олегом Шепсом и разочарование на испытании Конфликты на проекте Участие в «Новых звёздах в Африке» и работа на телевидении Новые проекты и карьера в 2025 году

Ранние годы и трагедия в семье

Участие Джебисашвили в «Битве экстрасенсов»

«Единственное, что может напрягать моих близких, что я могу много говорить и зависнуть в мыслях, общаясь с невидимой для глаз обычных людей материей, видеть и чувствовать другой мир. В этом, наверное, состоит весь дискомфорт. С опытом я смогла научиться контролировать такие состояния, когда нахожусь в компании, например. Думаю, что людям с даром может быть в чем-то легче, в чем-то сложнее, особенно если этот человек такой как я, очень впечатлительный и сопереживающий», — рассказывала Джебисашвили.

Популярность после «Битвы экстрасенсов»

Личная жизнь Лины Джебисашвили: драма перед кастингом

«Я первая поняла, что это тот человек, которому я хочу родить сына, с которым хочу связать свою жизнь. И пошла в наступление! Все произошло лучше, чем я думала. Меня принял такую, какая я есть. Я счастлива, что проект мне дал такую большую любовь!» — поделилась экстрасенс.

Дружба с Олегом Шепсом и разочарование на испытании

«Он меня очень впечатлил, понравилась его работа, идеология, и я даже представить не могла, что мне посчастливится быть с ним в одном проекте. Да еще в каком! Буду однозначно "топить" за Олега Шепса!» — рассказывала девушка.

«Лина, наверное, просто нашу боль почувствовала, раз сказала, что такого никогда не испытывала. Я жила несколько месяцев в другой реальности, ничего не соображала. Меня кормили. Меня мыли в ванной. У меня такое состояние было, как будто я умерла», — говорила мама покойной девушки.

Конфликты на проекте

Участие в «Новых звёздах в Африке» и работа на телевидении

Новые проекты и карьера в 2025 году