Развод с мужем, трагедия в семье и связь с Шепсом: как живет финалистка «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили
Финалистка «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили давно привлекла внимание зрителей своими мистическими способностями и ярким телевизионным образом. За её плечами — расследования загадочных смертей, участие в экстремальных реалити и личная драма, которую она не скрывает от публики. 14 августа ей исполняется 40 лет. О том, как экстрасенс из Крыма стала одной из самых обсуждаемых звёзд мистического жанра и как живёт сегодня расскажет «Радио 1».
Ранние годы и трагедия в семьеЛина Джебисашвили (полное имя — Ангелина Джебисашвили) родилась 14 августа 1985 года в Крыму в семье грузинской национальности. Когда девочке было семь лет, умер ее отец, и матери пришлось в одиночку воспитывать четырёх дочерей.
Дар общения с потусторонними силами, по словам Лины, проявился в возрасте пяти лет после падения с дерева. Она утверждает, что вскоре после трагедии начала видеть дух отца, который рассказал ей о мире душ и помог развить способности. Уже в детстве Джебисашвили могла описывать людям их прошлые жизни.
Участие Джебисашвили в «Битве экстрасенсов»В 2022 году Лина прошла отбор в 23-й сезон популярного шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Испытания для участников включали определение предмета за ширмой, поиск человека в багажнике и чтение информации о незнакомце вслепую.
«Единственное, что может напрягать моих близких, что я могу много говорить и зависнуть в мыслях, общаясь с невидимой для глаз обычных людей материей, видеть и чувствовать другой мир. В этом, наверное, состоит весь дискомфорт. С опытом я смогла научиться контролировать такие состояния, когда нахожусь в компании, например. Думаю, что людям с даром может быть в чем-то легче, в чем-то сложнее, особенно если этот человек такой как я, очень впечатлительный и сопереживающий», — рассказывала Джебисашвили.
В новом сезоне организаторы внесли изменения в формат — ширму заменили на белый куб, а ведущий Илья Ларионов усложнил задания. Лина успешно справилась с испытаниями и вошла в основной состав проекта.
Конкуренция была высокой — участники использовали ритуалы с демонами, магические предметы и эзотерические практики.
Джебисашвили дошла до финала, однако победителем стал Влад Череватый. Несмотря на это, она заявила, что может вернуться в проект в будущем.
Популярность после «Битвы экстрасенсов»Хотя Лина Джебисашвили и не стала победительницей «Битвы экстрасенсов», участие в проекте принесло ей широкую известность. Экстрасенса начали узнавать на улицах, а походы в торговые центры превратились в испытание — не все поклонники вели себя адекватно. Тем не менее большинство фанатов оказывались дружелюбными и благодарными. Лина не раз встречалась с ними в кафе и охотно общалась.
Личная жизнь Лины Джебисашвили: драма перед кастингомПроект стал поворотным моментом не только в карьере, но и в личной жизни Джебисашвили. За два дня до кастинга она рассталась с мужем Артёмом, с которым прожила 13,5 лет. На «Битву» Лина пришла уже без его поддержки, но с верой в себя и опорой в лице пятилетней дочери.
Во время финальной серии Лина познакомилась с Юрием, в которого влюбилась с первого взгляда.
«Я первая поняла, что это тот человек, которому я хочу родить сына, с которым хочу связать свою жизнь. И пошла в наступление! Все произошло лучше, чем я думала. Меня принял такую, какая я есть. Я счастлива, что проект мне дал такую большую любовь!» — поделилась экстрасенс.Кроме того, у неё есть дочь Луна, у которой, по словам матери, тоже проявляются сверхъестественные способности. Юрий полюбил ребенка Лины от первого брака и стал ей другом.
Дружба с Олегом Шепсом и разочарование на испытанииВ финале сезона Лину поддержал победитель 21-го сезона Олег Шепс. Они подружились и позже вместе работали в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Экстрасенс отмечала, что их подход к работе совпадает, а идеология близка.
«Он меня очень впечатлил, понравилась его работа, идеология, и я даже представить не могла, что мне посчастливится быть с ним в одном проекте. Да еще в каком! Буду однозначно "топить" за Олега Шепса!» — рассказывала девушка.Однако во время совместного задания в Новгородской области мнения разделились. Лина настолько прониклась трагедией родителей погибшей девушки, что расплакалась и отказалась выполнять задание.
«Лина, наверное, просто нашу боль почувствовала, раз сказала, что такого никогда не испытывала. Я жила несколько месяцев в другой реальности, ничего не соображала. Меня кормили. Меня мыли в ванной. У меня такое состояние было, как будто я умерла», — говорила мама покойной девушки.
Конфликты на проектеЗа время участия в «Битве» Лина не раз вступала в споры с коллегами. В Самаре она резко отреагировала на решение Виктории Райдос и Александра Шепса провести ритуал на кладбище. Позже Джебисашвили подвергли критике за использование ненормативной лексики.
Участие в «Новых звёздах в Африке» и работа на телевиденииПомимо эзотерических шоу, Лина появилась и в развлекательных проектах. Летом 2023 года в СМИ появились слухи о её участии в шоу «Новые звёзды в Африке». Лина действительно присоединилась к проекту во втором выпуске, однако покинула его уже в третьем, проиграв актрисе Елене Борщевой.
В октябре 2023 года в интервью «Вокруг ТВ» Джебисашвили рассказала, что использует способности и в повседневной жизни, и на съёмках. Она призналась, что мечтает о собственном шоу, где сможет помогать людям.
В феврале 2024 года в передаче «Это нормально?» с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым Лина сделала резонансное предсказание: встречу Бузовой с будущим супругом и рождение дочери в течение двух лет.
Новые проекты и карьера в 2025 годуВесной 2025 года Лина и Юрий приняли участие в проекте «Сокровища императора – 2» — российской версии американского шоу «Удивительная гонка». Съёмки проходили в Китае и включали испытания на скорость, выносливость и сообразительность. Пара дошла до финала, но потерпела поражение в заключительном испытании.
Лина призналась, что рассчитывала на победу, чтобы приобрести квартиру для дочери, и поражение стало для неё тяжёлым ударом. Тем не менее она продолжает телевизионную карьеру и не исключает участия в новых проектах.