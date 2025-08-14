Расставание со страшим сыном, неожиданная беременность в 42 года и жизнь с армянином: Алёне Свиридовой 63
Алёна Свиридова не просто певица, она талантливый автор песен и музыкант, артистка сама пишет стихи и прозу. Что же касается личной жизни, после череды неудачных романов певица обрела счастье. Подробнее — в материале «Радио 1».
Карьера и cемья Алены Свиридовой
Первую попытку связать свою жизнь со сценой Алёна Свиридова использовала после окончания музыкальной школы в Минске. Артистка вместе с друзьями отправилась в Москву поступать в театральный вуз. Несмотря на отсутствие особой тяги к актёрской профессии, она решила попробовать свои силы. Свиридова не прошла конкурс и вернулась в Минск.
Как-то раз знакомые певицы обмолвились, что в театре идёт кастинг на главную женскую роль, и Свиридова шутки ради решила прийти на прослушивание. Ей удалось покорить комиссию, и вскоре Алёна стала настоящей звездой театра, собирая на своих спектаклях аншлаги. Но, несмотря на такой успех, Свиридова понимала, что её тянет к музыке. В перерывах между спектаклями она старалась выкраивать время, чтобы выступить на разогреве у приезжих артистов.
Однажды Свиридову заметил московский продюсер, который спустя некоторое время пригласил её в Москву, сказав, что нашёл деньги на альбом. И Алёна столкнулась с трудным выбором. На одной чаше весов была карьера певицы, о которой она давно мечтала, на другой — семья, муж, работа в театре и стабильность. Супруг певицы, Сергей Свиридов, не особо верил, что его супруга добьётся успеха, поэтому отпустил её, решив, что она скоро вернётся домой.
Первые месяцы в Москве были полны разочарований. Все воспринимали Свиридову как обычную провинциалку, приехавшую покорять столицу. В музыкальное будущее Алёны верили лишь её продюсеры Юрий Рипях и Александр Шевченко. С ними певица записала первый альбом и выпустила клип на композицию «Никто и никогда» — это стало первым шагом к её славе. Сразу же Алёна стала объектом внимания, её начали приглашать на мероприятия, появились новые знакомства.
Развод и расставание с сыном
Переезд в Москву разрушил семейную жизнь артистки. Муж Алёны Свиридовой отказался переезжать в столицу. Их отношения и до отъезда были непростыми: периоды любви сменялись ссорами и расставаниями. В итоге брак распался. Как вспоминает певица, она вообще не хотела выходить замуж, но окружение и обстоятельства поставили её перед выбором.
В 20 лет она родила сына Василия, и разлука с ним из-за переезда в Москву стала для артистки трудным испытанием. Годы разлуки оставили неизгладимый след в её душе, вызвав чувство вины. Алёне казалось, что не додала любви сыну. Однако Свиридова не смогла отказаться от своей мечты, и Василий, повзрослев, понял и поддержал её выбор. Но после развода сын остался с отцом и переехал с ним в Канаду, где и живёт сейчас.
Брак Свиридовой с американским послом
Второй раз певица вышла замуж уже на пике своей карьеры. Её избранником стал сотрудник американского посольства — Генри Пикок. По словам Свиридовой, это была любовь с первого взгляда. Пара сыграла свадьбу в 1998 году на острове Антигуа в Карибском море. Стоит отметить, что антигуанское свидетельство о браке не имело юридической силы на территории России, но Алёну это не смущало, для неё штампы в паспорте ничего не значат.
Увы, этот союз был недолгим. Генри мечтал о стабильной и размеренной жизни, а у Свиридовой был другой приоритет — сцена. Спустя два года после свадьбы Генри отозвали на родину в США, но супруга отказалась уезжать с ним.
Роман с манекенщиком и рождение второго ребёнка
В 2002 году на съёмках реалити-шоу «Гарем» 40-летняя певица познакомилась с 20-летним манекенщиком Дмитрием Мирошниченко. Через два года у них родился сын Григорий. Дмитрий, по словам Свиридовой, убедил её сохранить ребёнка, и это решение, несомненно, стало одним из самых важных в её жизни. Певица смогла по-настоящему погрузиться в материнство, наслаждаясь каждым моментом, проведенным с сыном.
Совместная жизнь Свиридовой и Мирошниченко, полная гастролей и путешествий, представляла собой идеальную картину семейного счастья, несмотря на разницу в возрасте. Спокойный характер сына облегчал жизнь родителям, позволяя им наслаждаться своим союзом. Но идиллия не продлилась вечно. Постепенно отношения между Алёной и Дмитрием испортились. Спустя некоторое время Мирошниченко, как и многие молодые люди, захотел свободы, новых ощущений. Это стало причиной разрыва.
«Счастье изменилось. Раньше самым главным были мы с Гришей, а потом стало что-то другое. Я Диму очень любила», — вспоминала певица.Несмотря на расставание, экс-возлюбленные сохранили тёплые дружеские отношения, важные для благополучия сына.
Нынешняя жизнь Алёны Свиридовой
Расставшись с Дмитрием, певица долгое время не решалась на серьёзные отношения. Растопить сердце артистки удалось армянскому бизнесмену Давиду Варданяну, с которым Свиридова начала появляться на светских мероприятиях в 2012 году. Новый избранник певицы младше на 14 лет, но, кажется, возраст для них не помеха. Их пара смотрится вполне гармонично. После двух неудачных официальных браков Алёна не спешит в загс.
Несмотря на то, что сегодня певице исполнилось 63 года, она полна сил и энергии. Алёна с огромным удовольствием выходит на сцену, радуя своих поклонников как старыми, так и новыми песнями. Также певица занимается благотворительностью: Свиридова проводит музыкальные мастер-классы для детей-сирот.
Стоит отметить, что Алёна Свиридова выглядит прекрасно, благодаря спорту и питанию ей удается оставаться в хорошей форме.
Сейчас Алёна Свиридова живёт в Риме, в роскошном особняке с большими панорамными окнами. Но есть у Алёны и домик в Керчи (малая родина певицы). Артистка называет его «Домик Ассоль», это место, которое возвращает Алёну Свиридову в детство.