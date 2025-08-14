Достижения.рф

Tefal хочет взыскать с Артемия Лебедева два миллиона рублей

Артемий Лебедев (Фото: telegram/temalebedev)

Компания Tefal хочет взыскать с дизайнера и блогера Артемия Лебедева два миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.



Иск по данному делу был предъявлен Лебедеву в апреле. Третьим лицом в нем указано АО «Нева металл посуда». Подробностей по делу не приводится. Сейчас ведется рассмотрение искового заявления по существу.

Ранее стало известно, что Tefal пытается через суд взыскать два миллиона и с актера Вячеслава Манучарова. Компания обвиняет артиста в незаконном использовании товарного знака и в причинении ущерба деловой репутации организации. Отмечается, что Манучаров сравнил сковородку отечественного производства с французской. При этом подробности дела остаются неизвестными.

Подобный иск Tefal подавала и против психолога Вероники Степановой.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0