Tefal хочет взыскать с Артемия Лебедева два миллиона рублей
Компания Tefal хочет взыскать с дизайнера и блогера Артемия Лебедева два миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Иск по данному делу был предъявлен Лебедеву в апреле. Третьим лицом в нем указано АО «Нева металл посуда». Подробностей по делу не приводится. Сейчас ведется рассмотрение искового заявления по существу.
Ранее стало известно, что Tefal пытается через суд взыскать два миллиона и с актера Вячеслава Манучарова. Компания обвиняет артиста в незаконном использовании товарного знака и в причинении ущерба деловой репутации организации. Отмечается, что Манучаров сравнил сковородку отечественного производства с французской. При этом подробности дела остаются неизвестными.
Подобный иск Tefal подавала и против психолога Вероники Степановой.
