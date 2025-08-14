«В ускоренном порядке»: Алла Пугачёва начала процесс отказа от российского гражданства

14 августа 2025, 15:23

Певица Алла Пугачёва решила окончательно разорвать связь с Россией

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Певица Алла Пугачёва подала соответствующие документы в консульский отдел посольства РФ в Израиле на отказ от российского гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».