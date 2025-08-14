Достижения.рф

«В ускоренном порядке»: Алла Пугачёва начала процесс отказа от российского гражданства

Певица Алла Пугачёва решила окончательно разорвать связь с Россией
Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Певица Алла Пугачёва подала соответствующие документы в консульский отдел посольства РФ в Израиле на отказ от российского гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».



По данным СМИ, данная процедура, согласно источникам, проходила в закрытом режиме — без лишних свидетелей и через отдельный вход. Отмечается, что стандартный срок рассмотрения заявления составляет несколько месяцев, но при определенных обстоятельствах процесс может быть ускорен.

Пугачёва, получившая израильское гражданство в 2022 году, ранее высказывалась о «гибели наших ребят за иллюзорные цели». Данное высказывание певицы вызвало широкий общественный резонанс. Именно поэтому Алла Борисовна, на фоне возможного уголовного преследования в России, приняла решение об отказе от российского паспорта.

Ранее стало известно, что гонорар уехавшей из России Пугачёвой упал в два раза.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Ольга Щелокова

