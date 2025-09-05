Актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово

05 сентября 2025, 12:33

Аглая Тарасова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известную российскую актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.