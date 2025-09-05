Актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово
Известную российскую актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что у артистки обнаружили вейп, содержащий гашиш-масло. По данным источника канала, Тарасова прилетела из Израиля всего пару дней назад.
В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. В ближайшее время суд вынесет меру пресечения для актрисы.
Согласно российскому законодательству, за незаконный оборот наркотиков предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, что Аглая Тарасова приходится дочерью популярной российской актрисе театра и кино Ксении Раппопорт.
