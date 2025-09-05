Задержанной с наркотиками актрисе Аглае Тарасовой грозит до семи лет тюрьмы
Актрисе Аглае Тарасовой, которую задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками, грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Артистку задержали по прилёту из Израиля. Таможенники остановили её для досмотра багажа, где заметили вейп с подозрительным содержимым. Экспертиза показала, что внутри было 0,4 грамма гашишного масла. Оно легализовано в Израиле с 1999 года.
Тарасову задержали. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических веществ. Теперь ей грозит срок от трех до семи лет и штраф в размере миллиона рублей или в размере её дохода за пять лет.
Как сообщает РИА Новости, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.
