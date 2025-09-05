Задержанной с наркотиками актрисе Аглае Тарасовой грозит до семи лет тюрьмы

05 сентября 2025, 13:17

Задержанной с наркотиками Тарасовой грозит до семи лет тюрьмы

Фото: iStock/Zolnierek

Актрисе Аглае Тарасовой, которую задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками, грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.