Достижения.рф

Следователи требуют отправить Аглаю Тарасову под домашний арест

Аглая Тарасова (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Следователи требуют отправить актрису Аглаю Тарасову под домашний арест по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал Mash.



По данным издания, артистку не арестовывали неделю, так как проводилась экспертиза жидкости для вейпа, в которой и нашли запрещенные вещества. Сейчас Аглаю доставляют в Домодедовский суд.

Ранее возлюбленный Тарасовой, актер Антон Филипенко, прокомментировал задержание артистки. По его словам, в последний раз он общался с ней два дня назад. Антон подчеркнул, что ничего не знает об употреблении Аглаей наркотиков.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0