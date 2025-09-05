Следователи требуют отправить Аглаю Тарасову под домашний арест
Следователи требуют отправить актрису Аглаю Тарасову под домашний арест по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
По данным издания, артистку не арестовывали неделю, так как проводилась экспертиза жидкости для вейпа, в которой и нашли запрещенные вещества. Сейчас Аглаю доставляют в Домодедовский суд.
Ранее возлюбленный Тарасовой, актер Антон Филипенко, прокомментировал задержание артистки. По его словам, в последний раз он общался с ней два дня назад. Антон подчеркнул, что ничего не знает об употреблении Аглаей наркотиков.
