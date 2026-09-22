22 сентября 2026, 16:21

Алеся Кафельникова (Фото: Instagram* / @kafelnikova_a)

Когда-то Алесю Кафельникову называли одной из самых перспективных молодых моделей России. Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова с юности оказалась в центре внимания: модные показы, обложки журналов, громкие романы и фотографии с мировыми знаменитостями сделали ее одной из самых обсуждаемых девушек отечественного шоу-бизнеса. Однако за красивой картинкой довольно быстро обнаружилась другая сторона жизни — семейные трагедии, проблемы, о которых она сама откровенно рассказывала, непростые отношения с родителями и попытки начать все заново вдали от России. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Дочь знаменитого спортсмена, которая рано оказалась под прицелом камер Трагедия, которая изменила семью «Психушка» и откровенные признания о сложном периоде Громкие романы и отношения, которые обсуждала вся страна Почему Алеся уехала из России? Из скандальной звезды — в молодую маму Куда пропала Алеся Кафельникова?

Дочь знаменитого спортсмена, которая рано оказалась под прицелом камер

Алеся Кафельникова (Фото: Instagram* / @kafelnikova_a)

Трагедия, которая изменила семью

«Психушка» и откровенные признания о сложном периоде

Алеся Кафельникова (Фото: Instagram* / @kafelnikova_a)

Громкие романы и отношения, которые обсуждала вся страна

Алеся Кафельникова и Георгий Петришин (Фото: Instagram* / @kafelnikova_a)

Алеся Кафельникова (Фото: Instagram* / @kafelnikova_a)

Почему Алеся уехала из России?

Алеся Кафельникова (Фото: Instagram* / @kafelnikova_a)

Из скандальной звезды — в молодую маму

Алеся Кафельникова с дочкой (Фото: Instagram* / @kafelnikova_a)

Куда пропала Алеся Кафельникова?