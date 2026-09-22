Лишилась мамы, попала в психушку, вышла замуж за бывшего Светланы Ходченковой и сбежала за границу: куда пропала Алеся Кафельникова?
Когда-то Алесю Кафельникову называли одной из самых перспективных молодых моделей России. Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова с юности оказалась в центре внимания: модные показы, обложки журналов, громкие романы и фотографии с мировыми знаменитостями сделали ее одной из самых обсуждаемых девушек отечественного шоу-бизнеса. Однако за красивой картинкой довольно быстро обнаружилась другая сторона жизни — семейные трагедии, проблемы, о которых она сама откровенно рассказывала, непростые отношения с родителями и попытки начать все заново вдали от России. Подробности — в материале «Радио 1».
Дочь знаменитого спортсмена, которая рано оказалась под прицелом камерАлесе Кафельниковой с самого детства было сложно рассчитывать на обычную жизнь. Ее отец — Евгений Кафельников, один из самых известных российских теннисистов, бывшая первая ракетка мира. Поэтому интерес журналистов к его дочери появился задолго до того, как сама Алеся начала строить карьеру в модельном бизнесе.
Девушка довольно быстро превратилась в самостоятельную медийную фигуру. Она снималась для известных журналов, участвовала в модных показах и сотрудничала с зарубежными брендами, а ее страницы в социальных сетях привлекали огромное количество подписчиков. При этом Кафельникова никогда не пыталась полностью соответствовать образу безупречной светской красавицы: напротив, она регулярно становилась героиней обсуждений из-за своей откровенности и неоднозначных высказываний.
Особенно много разговоров вызывала ее личная жизнь. Романы модели обсуждали не меньше, чем ее профессиональные успехи, а сама Алеся не всегда скрывала от публики подробности происходящего. В какой-то момент именно эта открытость сыграла против нее: любое эмоциональное признание мгновенно становилось поводом для новых публикаций и споров.
Трагедия, которая изменила семьюОдним из самых тяжелых событий в жизни Кафельниковой стала смерть ее матери Марии Тишковой. Для девушки это стало серьезным ударом, причем трагедия произошла в период, когда сама Алеся еще была очень молода.
Отношения в семье Кафельниковых и без того нельзя было назвать простыми. После развода родителей Алеся продолжала поддерживать связь с обоими, однако публичность ее собственной жизни постепенно становилась источником новых конфликтов и переживаний. На фоне семейных проблем и давления со стороны окружающих модель все чаще говорила о том, что ей непросто справляться с происходящим.
Именно этот период многие поклонники впоследствии вспоминали как один из самых тяжелых в ее жизни. За фотографиями с показов и красивыми кадрами из путешествий скрывалась девушка, которая пыталась разобраться в себе и одновременно выдержать постоянное внимание публики.
«Психушка» и откровенные признания о сложном периодеОдной из самых обсуждаемых страниц биографии Кафельниковой стали ее рассказы о психологических проблемах. В разные годы модель сама говорила о непростом состоянии и лечении, а подробности ее жизни становились предметом многочисленных публикаций.
Важно, что значительная часть громких формулировок, которые появлялись в СМИ, основывалась именно на пересказах ее собственных слов и публикациях таблоидов. Поэтому за сенсационными заголовками стоит прежде всего история молодой женщины, которая публично признавалась, что переживала тяжелый период и пыталась получить необходимую помощь.
Кафельникова не раз демонстрировала, что не собирается изображать идеальную жизнь ради красивой картинки. Она могла откровенно говорить о своих ошибках, сложностях и последствиях решений, которые принимала в молодости. Для публичного человека такая откровенность неизбежно оборачивалась дополнительным вниманием, однако со временем модель стала гораздо меньше рассказывать о личном.
Громкие романы и отношения, которые обсуждала вся странаНе меньший интерес вызывала личная жизнь Алеси. В разные годы ей приписывали отношения с известными мужчинами, однако далеко не все подобные публикации находили подтверждение. Тем не менее несколько романов модели действительно становились предметом широкого обсуждения.
Особенно много внимания привлекли ее отношения с рэпером Pharaoh. Их роман был одним из самых обсуждаемых среди молодых российских знаменитостей, а совместные фотографии и публичные появления регулярно попадали в светскую хронику. После расставания поклонники еще долго следили за тем, как меняются отношения бывших возлюбленных.
Позднее в жизни Кафельниковой появился другой мужчина — Георгий Петришин. Его имя уже было хорошо знакомо российской публике: ранее бизнесмен встречался с актрисой Светланой Ходченковой, и поэтому новый роман автоматически оказался в центре внимания.
Отношения Алеси Кафельниковой и Георгия Петришина развивались довольно быстро. Пара не стала долго скрывать свой роман, а вскоре стало известно о рождении у них дочери.
Для Алеси это стало своеобразным переломным моментом. Девушка, которая еще недавно постоянно появлялась в светской хронике, постепенно сместила акцент с публичной жизни на семью. Рождение ребенка заставило ее по-новому взглянуть на собственные приоритеты и значительно сократить присутствие в российском медиапространстве.
Позже стало известно о браке Кафельниковой и Петришина. При этом сама модель уже не стремилась превращать семейную жизнь в постоянное шоу для подписчиков. В ее социальных сетях по-прежнему появлялись фотографии из путешествий и личные моменты, но прежней открытости стало заметно меньше.
Почему Алеся уехала из России?Еще одним важным изменением в жизни модели стал переезд за границу. Кафельникова давно работала с зарубежными брендами и много путешествовала, поэтому жизнь между несколькими странами для нее не была чем-то совершенно новым. Однако со временем она фактически выбрала зарубежную жизнь как основную.
Для человека, который с подросткового возраста находился под пристальным вниманием российской публики, переезд оказался возможностью значительно сократить давление со стороны прессы. Новая жизнь позволила Алесе сосредоточиться на семье, материнстве и международной модельной карьере, не превращая каждое событие личной жизни в информационный повод.
При этом говорить о полном исчезновении Кафельниковой из публичного пространства было бы неправильно. Она продолжает появляться в социальных сетях, сотрудничать с модными проектами и публиковать фотографии из своей жизни. Просто теперь это уже не та Алеся, которую несколько лет назад постоянно обсуждали российские таблоиды.
Из скандальной звезды — в молодую мамуРождение дочери стало для Кафельниковой одним из главных событий последних лет. Материнство заметно изменило ее публичный образ: если раньше в центре внимания находились романы, вечеринки и скандальные истории, то теперь модель гораздо чаще говорит о семье и показывает совершенно другую сторону своей жизни.
При этом прошлое никуда не исчезло. Любая новая публикация об Алесе неизбежно сопровождается напоминаниями о сложных периодах ее биографии, громких отношениях и семейных трагедиях. Но сама Кафельникова, судя по ее публичным выступлениям и публикациям, старается двигаться дальше, не позволяя прошлым событиям полностью определять ее настоящее.
Сегодня она живет значительно спокойнее, чем в начале своей карьеры, и гораздо меньше нуждается в постоянном внимании публики. Вместо образа скандальной светской девушки постепенно сформировался другой — модели, жены и матери, которая предпочитает сама решать, какую часть своей жизни показывать окружающим.
Куда пропала Алеся Кафельникова?На самом деле Алеся никуда не пропала. Просто ее жизнь изменилась настолько сильно, что прежнего информационного повода вокруг нее больше нет. Когда-то она практически не выпадала из светской хроники, а теперь гораздо больше времени уделяет семье и работе за пределами России.
Ее история остается одной из самых неоднозначных среди российских звезд нового поколения. В ней есть и стремительный взлет, и болезненные семейные события, и громкие романы, и сложные периоды, о которых сама модель рассказывала публично. Но сегодня Кафельникова явно стремится оставить за спиной ту эпоху, когда каждый ее шаг становился достоянием таблоидов.
Пожалуй, самое неожиданное в этой истории заключается именно в том, что девушка, которую когда-то знали прежде всего как дочь знаменитого теннисиста и скандальную героиню светской хроники, постепенно построила совершенно другую жизнь. Теперь в центре этой жизни — семья, ребенок, работа и возможность самостоятельно выбирать, что оставлять за пределами камер.