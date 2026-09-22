«Я утопаю в богатстве»: Прохор Шаляпин ахнул, увидев особняк Филиппа Киркорова

22 сентября 2026, 15:00

Киркоров пустил Шаляпина в свой роскошный особняк после 18-летней ссоры

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Филипп Киркоров устроил Прохору Шаляпину персональную экскурсию по своему роскошному особняку. Артист пригласил коллегу в гости спустя всего несколько месяцев после их долгожданного примирения. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Звезды российской эстрады не общались целых 18 лет, однако в последнее время решили оставить старые разногласия в прошлом. Теперь Шаляпин не только снова поддерживает общение с поп-королем, но и смог лично оценить его роскошные апартаменты.



Увидев интерьер особняка и масштабы владений Киркорова, Прохор не стал скрывать эмоций. Певец буквально пришел в восторг от увиденного и признался, что сам хотел бы жить с таким размахом.





«Какая роскошь, я утопаю в богатстве. Как же я хочу также!» — восхитился Шаляпин.