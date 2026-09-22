Эвелина Блёданс рассказала о бурном романе с таинственным незнакомцем

22 сентября 2026, 15:07

Блёданс рассказала о новом романе и объяснила, почему скрывает избранника

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* @bledans)

Телеведущая Эвелина Блёданс сообщила, что переживает бурный роман с таинственным незнакомцем.





В интервью Общественной Службе Новостей Блёданс отметила, что впервые за много лет чувствует себя по-настоящему счастливой.

«После трёх браков и моих глупых ошибок — демонстрировать личную жизнь напоказ, — я впервые осознала, что нужно своё счастье держать в тайне. Новый избранник для меня наставник, он мой учитель, он учит меня жить, он очень заботится обо мне и очень любит, но говорить о том, кто он и чем занимается, я не буду», — сказала певица.