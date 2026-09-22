«Не даю себе застаиваться»: Анатолий Цой раскрыл, как борется с осенней хандрой
Анатолий Цой рассказал, что борется с хандрой с помощью загруженного расписания
Певец Анатолий Цой рассказал, что борется с осенней хандрой, наполняя своё расписание большим количеством активных занятий. Его слова приводит kp.ru.
Цой отметил, что когда из-за пасмурной погоды у него портится настроение и появляется желание остаться дома, он старается добавить в своё расписание как можно больше активности.
«С осенней хандрой у меня работает правило: не давать себе застаиваться. Когда небо серое и хочется просто завернуться в плед и никуда не выходить, я специально ставлю в расписание что-то активное, например тренировку или прогулку», — объяснил певец.По словам артиста, движение помогает ему справиться с грустью. Кроме того, Цой возвращает себе энергию с помощью музыки. Анатолий поделился, что любимые треки помогают ему снова ощутить «внутренний импульс». При этом, если у него выдался тяжёлый день, он позволяет себе остановиться и провести время в тишине.