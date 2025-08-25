Лепс заявил о нехватке 300 миллионов на «свадьбу века» с Авророй

25 августа 2025, 02:41

Фото: Istock/t.me/gvleps_official

Григорий Лепс на фестивале «Новая волна» в Казани заявил, что для свадьбы с 19-летней Авророй Кибой не хватает 300 миллионов рублей, хотя пара планирует публичную церемонию. Певец также раскрыл, что возлюбленная стала его стилистом и уже потратила полсвадьбы» на обновление его гардероба.





Во время выхода на красную дорожку «Новой волны» Григорий Лепс и Аврора Киба ответили на вопросы о предстоящей свадьбе. Певец опроверг слухи о тайном бракосочетании:





«Это будет обязательно публично. Мы назовем это свадьбой десятилетия». На реплику Авроры «Может, века?» Лепс ответил с иронией: «Не потянем! Копил целый миллион рублей. Не хватает миллионов триста».

«Выбросила половину моего заработка… То, что она советует, я практически потратил полсвадьбы за последние полгода».