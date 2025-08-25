Лепс заявил о нехватке 300 миллионов на «свадьбу века» с Авророй
Григорий Лепс на фестивале «Новая волна» в Казани заявил, что для свадьбы с 19-летней Авророй Кибой не хватает 300 миллионов рублей, хотя пара планирует публичную церемонию. Певец также раскрыл, что возлюбленная стала его стилистом и уже потратила полсвадьбы» на обновление его гардероба.
Во время выхода на красную дорожку «Новой волны» Григорий Лепс и Аврора Киба ответили на вопросы о предстоящей свадьбе. Певец опроверг слухи о тайном бракосочетании:
«Это будет обязательно публично. Мы назовем это свадьбой десятилетия». На реплику Авроры «Может, века?» Лепс ответил с иронией: «Не потянем! Копил целый миллион рублей. Не хватает миллионов триста».
Причиной финансовых ограничений стали масштабные траты на гардероб артиста. Киба, которая учится на дизайнера в Лондоне, стала стилистом Лепса и провела ревизию его вещей:
«Выбросила половину моего заработка… То, что она советует, я практически потратил полсвадьбы за последние полгода».
Среди покупок — бренды Kiton, Brunello Cucinelli и Armani.
Ранее сообщалось, что Лепс взял кредит на 300 миллионов рублей для бизнеса, что могло повлиять на бюджет свадьбы. При этом Аврора неоднократно подчеркивала, что не зависит финансово от певца и происходит из обеспеченной семьи.