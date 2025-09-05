«Привет из прошлого»: Влад Лисовец прокомментировал смерть известного модельера Джорджа Армани

05 сентября 2025, 14:12

Стилист Лисовец: бренд Джорджа Армани считается приветом из прошлого

Владислав Лисовец (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

В возрасте 91 года умер итальянский модельер Джорджо Армани. Модельер основал компанию Armani в 1975 году. Это одна из ведущих мировых компаний в сфере моды. По мнению экспертов, Армани не просто создавал одежду. Он формировал язык моды, который оказался универсальным для деловых женщин и мужчин, для кинематографа и спорта, для офисов и красных дорожек.





Стилист и телеведущий Владислав Лисовец в беседе с «Радио 1» назвал Джорджо Армани олицетворением культуры, статуса и элегантности.





«Конечно, он еще образ бизнеса, потому что среди бизнес-элиты, особенно начала 2000-х, бренд Армани был вышкой. Он показал россиянам, как можно выглядеть с итальянским лоском и качеством», — сказал он.

«И, соответственно, одежда повторяла его характер. Поэтому мужчина в трикотажном пиджаке, в вязаном пиджаке Джорджа Армани — это всегда особый крой, особый стиль, этот шарф на шее — это то, что очень полюбилось нашей страной, потому что российские мужчины не привыкли экспериментировать с модой. Они готовы выглядеть хорошо, в понятной одежде, но хорошего качества. И бренд Armani с удовольствием это предоставлял», — объяснил стилист.

Джорджо Армани (Фото: РИА Новости/Пабло Гонсалез)



«Джорджи Армани не делал ничего супер-экстравагантного. Его одежда хорошо смотрится на любом человеке. В его вещах будто бы все приобретали какой-то характер и статус. Но мир меняется, и его бренд сейчас считается, скажем так, приветом из прошлого. Он фундаментально-классический, там ничего не поменялось, хотя я думал, что пять лет назад его немножко омолодят», — поделился Лисовец.