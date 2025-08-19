Звёзды и блогеры продадут личные вещи на VK Star Market ради благотворительности
23 и 24 августа в арт-пространстве «Котельная» на «Хлебозаводе №9» пройдёт благотворительный маркет VK Star Market, организованный при поддержке VK Добра и Charity Shop.
Более 150 известных артистов, блогеров, музыкантов и спортсменов передали личные вещи, которые можно будет приобрести. Все средства пойдут в помощь фондам «Второе дыхание», «Гордей» и приюту «Преданное сердце».
Среди участников — Люся Чеботина, Тимати, Катя Адушкина, Юлианна Караулова, Ани Лорак, Артемий Лебедев, Дима Масленников, ANNA ASTI, IOWA, Валя Карнавал и многие другие.
Анна Плетнёва передала платье из стикеров с автографами звёзд шоу-бизнеса, включая Владимира Преснякова и Николая Баскова.
Татьяна Куртукова выставила костюм из клипа «Матушка», набравшего 26 млн просмотров.
Игорь Акинфеев пожертвовал капитанскую повязку с финала Кубка России с автографом.
Также в программе — мастер-классы и лекции от модных экспертов. Среди спикеров — дизайнер Маша Цигаль, телеведущая Вика Чума, модный историк Анатоль Вовк, PR-директор EDEM Couture Михаил Хмелев, стилист Алексей Сухарев и другие. Они обсудят устойчивую моду, развитие российских брендов и роль модной журналистики сегодня.
За два предыдущих года проект собрал 2,4 млн рублей пожертвований.
