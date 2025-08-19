Звёзды и блогеры продадут личные вещи на VK Star Market ради благотворительности

19 августа 2025, 14:45

Звёзды и блогеры передали уникальные лоты для благотворительного маркета VK

Фото: пресс-служба VK

23 и 24 августа в арт-пространстве «Котельная» на «Хлебозаводе №9» пройдёт благотворительный маркет VK Star Market, организованный при поддержке VK Добра и Charity Shop.