13 ноября 2026, 12:44

Лолита Милявская (Фото: Instagram* / @lolitamilyavskaya)

14 ноября Лолита Милявская отмечает 63-й день рождения. За плечами певицы — пять браков, громкая карьера в дуэте с Александром Цекало, сольная слава, череда скандалов и отмененные концерты, а сегодня артистке приходится отвечать еще и на насмешки из-за возраста. Впрочем, критика не мешает Лолите с юмором рассуждать о статусе «бабки» и раскрывать размер своей пенсии. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Детство под присмотром бабушки: почему Лолита мечтала о балете «Академия» и Александр Цекало: дуэт, принесший всенародную известность Сольная карьера, мюзиклы и телевидение: Лолита без «Академии» Вечеринка Ивлеевой и отмена концертов: скандал, который дорого обошелся певице Пять браков и дочь Ева: почему личная жизнь певицы постоянно обсуждалась Политические заявления и запрет на въезд на Украину «Что-то есть хорошее в слове "бабка"»: как Лолита ответила на насмешки из-за возраста

Детство под присмотром бабушки: почему Лолита мечтала о балете

Лолита Милявская (Фото: Telegram / @lolitamilyavskaya)

«Академия» и Александр Цекало: дуэт, принесший всенародную известность

Сольная карьера, мюзиклы и телевидение: Лолита без «Академии»

Лолита Милявская (Фото: Telegram / @lolitamilyavskaya)

Вечеринка Ивлеевой и отмена концертов: скандал, который дорого обошелся певице

Лолита Милявская (Фото: Instagram* / @lolitamilyavskaya)

Пять браков и дочь Ева: почему личная жизнь певицы постоянно обсуждалась

Лолита Милявская (Фото: Telegram / @lolitamilyavskaya)

Политические заявления и запрет на въезд на Украину

Лолита Милявская (Фото: Telegram / @lolitamilyavskaya)

«Что-то есть хорошее в слове "бабка"»: как Лолита ответила на насмешки из-за возраста

Лолита Милявская (Фото: Instagram* / @lolitamilyavskaya)

«Что-то есть хорошее в слове "бабка". И бабка без дедки означает — сам дрова купил, сам дрова понёс, сам печку затопил. Ну, я вам скажу, это тоже неплохо, когда у бабки ещё есть силы дрова таскать», — рассказала Лолита.