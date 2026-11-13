Лолите Милявской — 63: пять браков, скандальная вечеринка и пенсия в 23 тысячи рублей. Как сейчас живет звезда?
14 ноября Лолита Милявская отмечает 63-й день рождения. За плечами певицы — пять браков, громкая карьера в дуэте с Александром Цекало, сольная слава, череда скандалов и отмененные концерты, а сегодня артистке приходится отвечать еще и на насмешки из-за возраста. Впрочем, критика не мешает Лолите с юмором рассуждать о статусе «бабки» и раскрывать размер своей пенсии. Подробности — в материале «Радио 1».
Детство под присмотром бабушки: почему Лолита мечтала о балетеБудущая артистка появилась на свет 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украинской ССР. Лолита родилась в творческой семье: ее отец Марк Горелик работал актером и режиссером, а мать Алла Никифорова была джазовой певицей.
Семейная жизнь родителей не сложилась. После развода отец уехал в Израиль, а мать продолжила гастролировать. Заботу о девочке взяла на себя бабушка Александра Никифорова. Вместе с ней Лолита перебралась во Львов, где училась в средней общеобразовательной школе № 35. В детстве будущая звезда мечтала стать балериной.
В 1973 году, после смерти бабушки, Лолита переехала в Киев к матери, которая в тот период работала в Киевском государственном мюзик-холле. Окончив восемь классов, девушка стала сопровождать маму в гастрольных поездках. Именно тогда у нее появился интерес к вокалу.
В 1974 году Лолита познакомилась с Ириной Понаровской, которая в то время выступала в составе вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары». Знакомство стало важным этапом в начале музыкального пути: Милявская начала работать у певицы бэк-вокалисткой.
В 1981 году Лолита поступила в Тамбовский филиал Московского государственного института культуры. Через четыре года она получила диплом по специальности «режиссура культмассовых представлений и праздников». В студенческие годы девушка познакомилась с Александром Беляевым, который впоследствии стал ее первым мужем.
«Академия» и Александр Цекало: дуэт, принесший всенародную известностьВ середине 1980-х Лолита перебралась в Одессу и устроилась работать в местную филармонию. Там она познакомилась с Александром Цекало. Совместное творчество быстро переросло в создание кабаре-дуэта «Академия». В 1987 году артисты отправились покорять Москву.
Коллектив оказался успешным: за время существования дуэт выпустил семь студийных альбомов, снял несколько видеоклипов и трижды получил музыкальную премию «Золотой граммофон». Награды достались композициям «Зараза», «Я обиделась» и «Ту-ту-ту».
Популярность позволила артистам попробовать себя и на телевидении. С 1993 года Лолита и Цекало неоднократно становились ведущими различных программ. Среди них — «TV-пицца», «Утренняя почта» на ОРТ и «Доброе утро, страна!» на РТР. Больше десяти лет Милявская выступала вместе с Цекало, однако со временем творческий союз распался.
Сольная карьера, мюзиклы и телевидение: Лолита без «Академии»После завершения работы в дуэте Лолита сосредоточилась на самостоятельном творчестве. В начале 2000-х она начала сольную карьеру, представив публике песню «Цветочки». Зимой 2001 года певица выпустила одноименный альбом.
В 2002 году Милявская попробовала себя в музыкальном театре. На сцене Театра эстрады она сыграла Матрону Мортон, известную как Мама, в постановке «Чикаго». Параллельно артистка продолжала активно работать на телевидении. В 2005–2007 годах она вела программу «Лолита. Без комплексов» на Первом канале. Осенью 2008-го Милявская стала ведущей проекта «Суперстар-2008» на НТВ. В 2012 году она появилась в программе «Субботний вечер» на телеканале «Россия-1», где работала вместе с Николаем Басковым.
Не ограничивалась певица и музыкальной деятельностью. Летом 2017 года совместно с брендом Frija она представила собственную коллекцию женских сумок «Я себя сделала сама», ориентированную на женщин со средним достатком. Кроме того, Милявская стала лицом ювелирного бренда SOKOLOV.
24 февраля 2021 года Лолита дебютировала на театральной сцене в спектакле Юрия Грымова «Женитьба». Певице досталась роль Агафьи Купердягиной, а премьера постановки состоялась в театре «Модерн».
Еще одной заметной работой стала роль в сериале Федора Бондарчука и Валерия Тодоровского «Актрисы». Зимой 2023 года Милявская появилась в проекте в образе директора театра, получив одну из главных ролей.
К 2023 году в дискографии артистки насчитывалось восемь сольных студийных альбомов. Она также снялась в нескольких фильмах и мюзиклах, среди которых «Попса» и «Золотая рыбка». Кроме того, певица неоднократно входила в состав жюри музыкальных конкурсов и телевизионных проектов. Среди них — «Фактор А», «Народная звезда — 4» и «Две звезды» в 2012 году.
Вечеринка Ивлеевой и отмена концертов: скандал, который дорого обошелся певицеВ декабре 2023 года имя Лолиты оказалось в центре громкого общественного скандала. Певица посетила вечеринку с дресс-кодом Almost Naked («Почти голые»), которую организовала Настя Ивлеева в московском клубе «Мутабор».
Появившиеся в интернете фотографии и видеозаписи с мероприятия вызвали широкий общественный резонанс. Последствия не заставили себя ждать: концерты артистов, присутствовавших на вечеринке, начали отменять.
Милявская также столкнулась с отменами выступлений. По инициативе общественников не состоялись ее концерты в Новосибирске и Омске. В последнем случае с соответствующей инициативой выступили омские казаки.
Сама певица поблагодарила поклонников за поддержку и заявила, что воспринимает происходящее философски, поскольку уже привыкла к подобным решениям.
В феврале 2024 года ситуация получила продолжение: юбилейный тур Лолиты по России был отменен. После этого артистка опубликовала в своем Telegram-канале видеообращение, в котором пообещала восстановить храм «на одной из новых территорий».
Несмотря на возникшие сложности, Милявская не завершила концертную деятельность. По состоянию на 2026 год певица продолжает выступать. На ноябрь у нее запланированы концерты в Санкт-Петербурге, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе и Москве.
Пять браков и дочь Ева: почему личная жизнь певицы постоянно обсуждаласьЛичная жизнь Лолиты Милявской не менее насыщена событиями, чем ее творческая биография. Певица пять раз выходила замуж, причем один из ее браков, по собственному признанию артистки, был фиктивным.
Первым супругом Милявской стал ее однокурсник Александр Беляев. Они поженились в 1984 году. Мужчина служил актером в театре, однако семейная история оказалась недолгой: уже в 1987 году пара рассталась.
В том же году Лолита зарегистрировала второй брак — с Виталием Милявским. Как рассказывала сама артистка, этот союз был фиктивным. Тем не менее именно фамилию второго мужа она сохранила и впоследствии стала известна широкой публике как Лолита Милявская.
В 1988 году певица начала отношения с Александром Цекало, своим партнером по кабаре-дуэту «Академия». Официально их оформить артисты решили только в 1998 году, когда творческий союз уже приближался к завершению. В 2000 году супруги развелись. В браке с Цекало у Лолиты родилась дочь Ева. Долгое время девочка жила с бабушкой в Киеве.
Четвертым мужем певицы стал предприниматель Александр Зарубин. Они поженились в 2004 году, однако в 2009-м отношения завершились разводом.
Последним официальным супругом Милявской стал Дмитрий Иванов — теннисист и тренер по игре в сквош, родившийся 18 января 1975 года. Пара зарегистрировала брак в 2010 году, а расторгла его в 2020-м.
Политические заявления и запрет на въезд на УкраинуОбщественная позиция Лолиты также неоднократно становилась предметом обсуждений. В 2013 году певица негативно высказалась об интеграции Украины в Европейский союз. Годом позже она поддержала присоединение Крыма к России и выступила против антироссийских санкций.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» летом 2014 года Милявская назвала российского лидера Владимира Путина «гением». Артистка также неоднократно критиковала государственную политику Украины и украинские средства массовой информации. В 2015 году ей запретили въезд на территорию страны. В марте 2022 года, спустя две недели после начала военной операции на Украине, Лолита вывезла из Киева свою 79-летнюю мать и дочь.
В январе 2023 года имя певицы оказалось в украинском санкционном списке. 7 января Владимир Зеленский подписал распоряжение о внесении ряда деятелей культуры в черный список. В документе речь шла о лицах, «которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию против Украины, временную оккупацию территории Украины».
«Что-то есть хорошее в слове "бабка"»: как Лолита ответила на насмешки из-за возрастаНакануне 63-летия Лолите пришлось столкнуться с очередной волной негативных комментариев. На этот раз поводом для нападок стал возраст певицы: некоторые пользователи социальных сетей стали обращаться к ней словом «бабка».
Однако Милявская не стала скрывать раздражение или вступать в затяжную перепалку с недоброжелателями. Вместо этого артистка решила ответить с присущей ей иронией и записала видео, в котором поразмышляла о значении этого слова.
«Что-то есть хорошее в слове "бабка". И бабка без дедки означает — сам дрова купил, сам дрова понёс, сам печку затопил. Ну, я вам скажу, это тоже неплохо, когда у бабки ещё есть силы дрова таскать», — рассказала Лолита.Впрочем, на этом ответ певицы не закончился. В подписи к публикации она обратилась к тем, кто оставлял под ее постами нелестные комментарии, и решила поделиться вполне конкретной цифрой — размером своей пенсии.
По словам Милявской, ежемесячно она получает 23 тысячи 856 рублей. При этом певица подчеркнула, что содержит семью на средства, которые заработала самостоятельно и сумела отложить. Также артистка отметила, что с уплатой налогов у нее никогда не возникало проблем.