«Я ещё завещание не писала»: Волочкова резко ответила на вопросы о наследстве дочери

13 ноября 2026, 11:15

Волочкова пригрозила журналисту разбить камеру из-за разговоров о дочери

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасию Волочкову возмутили вопросы журналистов о её отношениях с дочерью Ариадной и слухи о возможном лишении девушки наследства. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На презентации книги Марии Макаренко балерина эмоционально высказалась о тех, кто называет её дочь наследницей. Во время разговора артистка также пригрозила разбить камеру одному из журналистов.





«Меня возмущает, когда Ариадну называют не дочерью Анастасии Волочковой, а наследницей. Люди, вы о чем?! Почему вы думаете сразу о моих деньгах, которые должны достаться дочери. Вы говорите, что написали, что я хочу лишить дочь наследства. Да она его еще не получила! Я еще завещание не писала. Люди, мне 50 лет, я красивая, стройная, молодая, творческая, я хочу жить долго и счастливо!» — заявила балерина.