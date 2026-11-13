«Как нам выживать?»: Нонна Гришаева объяснила, почему в театрах дорогие билеты
Нонна Гришаева объяснила высокие цены на билеты скудным финансированием театров
Актриса Нонна Гришаева в интервью для проекта «Нетленка» на «Абзаце» заявила, что театры иногда ставят на спектакли цены в десятки тысяч рублей, и это может быть оправданно.
Гришаева уточнила, что говорит лишь о своём учреждении, которое ежегодно получает менее четырёх миллионов рублей.
«На эти деньги можно поставить минимум три спектакля. А можно половину одного на эти деньги поставить. Как нам выживать? <...> Где-то да, [оправдана цена в 10 тысяч рублей]. Мы не детский театр, мы не можем ставить такие цены. Мы просто реально еле выживаем, средняя цена билета — тысяча — три», — объяснила она.Её супруг, режиссёр Александр Нестеров, добавил: если люди покупают такие билеты, значит, они могут себе это позволить. При этом, по словам мужчины, департаменты культуры заботятся о тех, кто не может приобрести билет за тысячи рублей.