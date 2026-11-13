«Позор при сверхдоходах»: Адвокат оценил шансы пенсионерки отсудить 3 млн у Буйнова

13 ноября 2026, 11:29

Адвокат Бенхин: Александр Буйнов должен заплатить сбитой пенсионерке за лечение

Александр Буйнов (Фото: Instagram* @buinovofficial)

Адвокат Александр Бенхин заявил, что пенсионерка Алла Смирнова, которую в 2025 году сбил певец Александр Буйнов, имеет все шансы получить три миллиона рублей через суд.





В интервью «Газете.Ru» Бенхин сообщил, что закрытие дела о ДТП не снимает ответственности с артиста.

«Если она (Алла Смирнова) и её юристы говорят правду, что обещали и не дали, то у неё точно есть шансы. Само по себе закрытие дела о ДТП не является основанием для того, чтобы ей ничего не платили. Так или иначе транспортное средство является источником повышенной опасности. Был причинён вред здоровью. Буйнов должен платить, а если обещали — тем более. Это вообще позор, учитывая сверхдоходы, которые он получает за корпоративы», — заявил адвокат.