Ложь, подкупы, адвокаты-аферисты: что скрывал Спартак Мишулин? Новая глава в скандале Карины Мишулиной с Тимуром Еремеевым

17 июня 2025, 11:40

Тимурв Еремеев (фото: Instagram* / timureremeev)

Многолетний конфликт между Тимуром Еремеевым и Кариной Мишулиной вновь оказался в центре внимания. Спустя семь лет после первых заявлений о родстве с легендарным актёром Спартаком Мишулиным, Тимур Еремеев и Карина Мишулина снова обменялись громкими заявлениями. «Радио 1» расскажет об истории конфликта между наследниками.





Содержание С чего всё началось: признание Тимура Еремеева Юридические разбирательства и спорные фигуры ДНК-экспертиза и отказ Мишулиной от анализа Образ Тимура Еремеева и общественное мнение Почему Спартак Мишулин молчал при жизни?

С чего всё началось: признание Тимура Еремеева

Юридические разбирательства и спорные фигуры

Тимурв Еремеев (фото: Instagram* / timureremeev)



ДНК-экспертиза и отказ Мишулиной от анализа

Карина Мишулина и Спартак Мишулин (фото: Instagram* / karinamishulina)



Образ Тимура Еремеева и общественное мнение

Почему Спартак Мишулин молчал при жизни?