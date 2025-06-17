Ложь, подкупы, адвокаты-аферисты: что скрывал Спартак Мишулин? Новая глава в скандале Карины Мишулиной с Тимуром Еремеевым
Многолетний конфликт между Тимуром Еремеевым и Кариной Мишулиной вновь оказался в центре внимания. Спустя семь лет после первых заявлений о родстве с легендарным актёром Спартаком Мишулиным, Тимур Еремеев и Карина Мишулина снова обменялись громкими заявлениями. «Радио 1» расскажет об истории конфликта между наследниками.
С чего всё началось: признание Тимура ЕремееваВ 2017 году актёр Тимур Еремеев заявил, что его биологическим отцом является народный артист Спартак Мишулин. Несмотря на внешнее сходство и последующую экспертизу ДНК, вдова и дочь актёра Карина Мишулина категорически отвергли возможность родства.
Скандал получил широкий общественный резонанс, и хотя со временем интерес к теме несколько угас, весной 2025 года конфликт снова обострился. Сначала с новым заявлением выступила Карина Мишулина, а вскоре на её слова ответил Тимур Еремеев, вновь напомнив о ключевых моментах многолетнего спора.
Юридические разбирательства и спорные фигурыПо словам Тимура Еремеева, в ходе затянувшихся судебных процессов представители Карины Мишулиной прибегали к сомнительным методам. Актёр утверждает, что в его адрес выдвигались ложные обвинения, а в суд приглашались лжесвидетели.
Еремеев сообщает, что за время разбирательств Мишулина сменила трёх адвокатов. Первым адвокатом была Майя Сандлер — её высказывания, по утверждению актёра, вызвали такую реакцию, что Министерство юстиции инициировало дисциплинарную проверку через Адвокатскую палату. Позднее её сменил Игорь Симонов, однако и он вскоре был заменён на Валерия Панасюка.
Именно при Панасюке, по словам Еремеева, в дело начали вмешиваться сторонние лица, готовые за деньги озвучивать ложные показания. Адвоката также упоминали в СМИ в связи с другими резонансными делами, включая предполагаемое участие в предоставлении поддельных документов о разводе в интересах бизнесмена Андрея Верти.
ДНК-экспертиза и отказ Мишулиной от анализаРешающим моментом в споре стала ДНК-экспертиза, проведённая в 2017 году. Она подтвердила, что Тимур Еремеев действительно является сыном Спартака Мишулина. Однако Карина Мишулина результаты теста не признала, заявив, что они могли быть подделаны. При этом она отказалась предоставлять собственный биоматериал для независимого анализа, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Многие отмечают, что если бы Карина была уверена, что Еремеев врет, то согласилась бы на проведение теста.
На этом фоне Тимур Еремеев воспринимается обществом более сдержанно и конструктивно, тогда как действия Карины вызывают вопросы.
Образ Тимура Еремеева и общественное мнениеНесмотря на давление и многочисленные провокации, Тимур Еремеев, по мнению части аудитории, сохранил спокойствие и корректность в публичных высказываниях. Это укрепило его репутацию как человека сдержанного и принципиального.
Карина Мишулина, в свою очередь, подверглась критике за эмоциональные выступления и категорический отказ признавать родственные связи, несмотря на официальные результаты экспертизы. Тем не менее, часть аудитории также выражает сомнения в искренности Еремеева, предполагая, что его поведение может быть лишь провокацией, а действия — продуманным планом.
Почему Спартак Мишулин молчал при жизни?Открытым остаётся вопрос, почему сам Спартак Мишулин не сообщил общественности о существовании внебрачного сына. Многие считают, что жена актера знала о втором ребенке мужа, как и многие в театральных кругах. Однако открыто этот вопрос не поднимали — возможно, потому, что вторая семья не предъявляла никаких требований.
Есть версия, что сам Мишулин мог договориться с матерью Тимура о неразглашении этой информации. Актер, по мнению близких, опасался скандала, зная непростой характер жены и дочери. В последние годы, когда здоровье артиста серьезно ухудшилось, окружение старалось не тревожить его болезненными темами.