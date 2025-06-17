Наталья Селезнева отказалась от празднования 80-летия из-за состояния здоровья

Наталья Селезнева (Кадр из фильма

Наталья Селезнева отказалась от празднования 80-летия из-за личных обстоятельств и проблем со здоровьем. Народная артистка почти не выходит из дома и предпочитает проводить время в уединении. Об этом рассказала ее коллега по цеху Алена Яковлева.



«Наталья Игоревна давно не приезжала в театр, больше у себя находится. Мы периодически общаемся по телефону. Чувствует она себя по-разному. Возраст все-таки», — пояснила актриса.
Масштабное торжество по случаю юбилея также не планируют устраивать в Театре сатиры, пишет «Абзац». Четыре года назад Наталья Селезнева перенесла операцию по замене коленных и тазобедренных суставов. Спустя два года она появилась на сцене в инвалидном кресле.

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