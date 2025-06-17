Наталья Селезнева отказалась от празднования 80-летия из-за состояния здоровья

17 июня 2025, 09:40

Наталья Селезнева (Кадр из фильма

Наталья Селезнева отказалась от празднования 80-летия из-за личных обстоятельств и проблем со здоровьем. Народная артистка почти не выходит из дома и предпочитает проводить время в уединении. Об этом рассказала ее коллега по цеху Алена Яковлева.







«Наталья Игоревна давно не приезжала в театр, больше у себя находится. Мы периодически общаемся по телефону. Чувствует она себя по-разному. Возраст все-таки», — пояснила актриса.