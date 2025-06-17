Звезда «Сватов» Николай Добрынин задолжал налоговой 660 тысяч рублей
Заслуженный артист России Николай Добрынин, известный по роли в сериале «Сваты», накопил долг перед российской налоговой в размере 660 тысяч рублей, сообщает SHOT.
Актер, проживающий и работающий в Москве, владеет квартирой площадью около 50 квадратных метров в районе Покровское-Стрешнево, оцениваемой примерно в 14 миллионов рублей.
В одном из интервью Добрынин упоминал о приобретении земельного участка на Украине, где строительство дома так и не было завершено. Напомним, что в 2016 году актер попал в украинский санкционный список из-за посещения Крыма.
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