Звезда «Битвы экстрасенсов» Череватый признался, проклинает ли людей в реальной жизни

17 июня 2025, 10:07

Влад Череватый признался, что может наслать проклятие на человека

Влад Череватый (фото: Telegram @CherevatyiVlad)

Влад Череватый признался, что может наслать проклятие на человека — как на камеру, так и в реальной жизни. По его словам, все зависит от ситуации. Иногда его способности проявляются случайно — из-за неосторожно брошенных слов.







«Иногда могу что-то эмоционально сказать, а потом пожалеть об этом. Но когда дело происходит на телеэкране, уже сожалеть не о чем. Живем дальше», — заявил 28-летний чернокнижник в новом выпуске шоу «Сетка» на телеканале ТНТ.