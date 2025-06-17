Звезда «Битвы экстрасенсов» Череватый признался, проклинает ли людей в реальной жизни
Влад Череватый признался, что может наслать проклятие на человека
Влад Череватый признался, что может наслать проклятие на человека — как на камеру, так и в реальной жизни. По его словам, все зависит от ситуации. Иногда его способности проявляются случайно — из-за неосторожно брошенных слов.
«Иногда могу что-то эмоционально сказать, а потом пожалеть об этом. Но когда дело происходит на телеэкране, уже сожалеть не о чем. Живем дальше», — заявил 28-летний чернокнижник в новом выпуске шоу «Сетка» на телеканале ТНТ.Совсем недавно звезда «Битвы экстрасенсов» рассказал, что умеет общаться с душами умерших. Он также подробно объяснил, как вступить в контакт с человеком на том свете.
Ранее Лина Джебисашвили раскрыла, почему отказалась от участия в «Битве сильнейших».