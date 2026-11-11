11 ноября 2026, 13:57

Татьяна Конюхова (Фото: РИА Новости/А. Воротынский)

Народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова прославилась после фильма «Майская ночь, или Утопленница» и стала одной из самых узнаваемых актрис советского кино. Она сыграла более чем в ста картинах, пережила творческие разочарования и после нескольких неудачных отношений обрела семейное счастье. В 2026 году ей исполнилось бы 95 лет. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и путь в кино Фильмы Татьяны Конюховой Романы и первые браки Брак с Владимиром Кузнецовым От каких ролей отказалась актриса Последние годы и смерть Татьяны Конюховой

Детство и путь в кино

Фильмы Татьяны Конюховой

Романы и первые браки

Татьяна Конюхова (Фото: РИА Новости/Василий Малышев)

Брак с Владимиром Кузнецовым

От каких ролей отказалась актриса

Последние годы и смерть Татьяны Конюховой