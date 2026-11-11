Два громких романа, короткий брак и удар от режиссера: через что прошла звезда советского кино Татьяна Конюхова?
Народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова прославилась после фильма «Майская ночь, или Утопленница» и стала одной из самых узнаваемых актрис советского кино. Она сыграла более чем в ста картинах, пережила творческие разочарования и после нескольких неудачных отношений обрела семейное счастье. В 2026 году ей исполнилось бы 95 лет. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и путь в киноТатьяна Конюхова родилась 12 ноября 1931 года в Ташкенте. Ее отец работал военным инженером, а мать занималась домом. В 1937 году отца арестовали по ложному доносу. Через три года он вышел на свободу, затем отправился на фронт и получил тяжелое ранение. В юности Татьяна увлеклась кино и мечтала выступать на сцене. Одной из ее любимых актрис стала Любовь Орлова. В 1949 году Конюхова с первой попытки поступила во ВГИК, несмотря на большой конкурс.
Фильмы Татьяны КонюховойПервую главную роль актриса получила в сказке Александра Роу «Майская ночь, или Утопленница». Картина вышла в 1952 году и принесла ей всесоюзную известность. В следующие годы зрители увидели Конюхову в образах молодых современниц. Среди ее известных работ — Соня Орлова в драме «Разные судьбы», Катя Головань в картине «Доброе утро» и Галя Березка в комедии «Карьера Димы Горина». Имя артистки прозвучало и в фильме «Москва слезам не верит». Героиня Ирины Муравьевой при встрече с ней воскликнула: «Конюхова! Обожаю!»
Романы и первые бракиВ 1953 году на съемках фильма «Судьба Марины» Конюхова познакомилась с Леонидом Быковым. Между актерами начался роман. Татьяна рассчитывала на совместное будущее, однако позднее узнала, что Быков женат. После приезда его супруги на съемки она разорвала отношения. В 1954 году артистка вышла замуж за студента-киноведа Валерия Карена. Союз продлился всего десять дней. Причиной расставания стала ревность супруга: во время съемок в Ленинграде он пришел в гостиничный номер жены, чтобы проверить, одна ли она.
Позже у Конюховой завязались отношения с Олегом Стриженовым. Они познакомились в Ялте. Актриса прекратила роман, когда узнала о семейном положении коллеги. Вторым мужем кинозвезды стал звукорежиссер Борис Венгеровский. Вместе они прожили около трех лет. Супруг хотел, чтобы Конюхова оставила профессию. Пара несколько раз принимала решение прервать беременность, и артистка тяжело переживала это.