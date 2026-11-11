«Красота рождается изнутри»: Татьяна Куртукова высказалась о пластике

11 ноября 2026, 11:05

Певица Татьяна Куртукова высказалась о пластической хирургии и косметологии

Татьяна Куртукова (Фото: Instagram* @ts_makeeva)

Певица Татьяна Куртукова, известная по хиту «Матушка», в интервью «МК» высказала своё мнение о пластической хирургии и косметологии.





Артистка отметила, что сегодня и женщины, и мужчины всё чаще обращаются к специалистам индустрии красоты.

«Думаю, те, у кого есть возможность и желание, рано или поздно воспользуются этими услугами. Ведь все хотят оставаться молодыми и красивыми», — заявила Куртукова.

«Мне кажется, красота рождается изнутри, а всё внешнее — это уже вопрос личного комфорта», — подчеркнула Татьяна.