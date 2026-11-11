«Красота рождается изнутри»: Татьяна Куртукова высказалась о пластике
Певица Татьяна Куртукова высказалась о пластической хирургии и косметологии
Певица Татьяна Куртукова, известная по хиту «Матушка», в интервью «МК» высказала своё мнение о пластической хирургии и косметологии.
Артистка отметила, что сегодня и женщины, и мужчины всё чаще обращаются к специалистам индустрии красоты.
«Думаю, те, у кого есть возможность и желание, рано или поздно воспользуются этими услугами. Ведь все хотят оставаться молодыми и красивыми», — заявила Куртукова.При этом певица считает важным право каждой женщины выглядеть так, как ей хочется — независимо от того, прибегает она к каким-либо вмешательствам или нет. Особое внимание артистка уделила внутренней красоте.
«Мне кажется, красота рождается изнутри, а всё внешнее — это уже вопрос личного комфорта», — подчеркнула Татьяна.Ранее стало известно, что продюсер Иосиф Пригожин обратится к косметологам. Причиной стало его похудение на 18 килограммов.