Рэпер 3g0th2002 выступил в московском клубе под наркотиками и попал под арест

11 ноября 2026, 10:25

Романов Роман (Фото: Instagram* @3g0th2002)

Рэпер 3g0th2002 (настоящее имя — Романов Роман) получил 12 суток ареста за выступление в нетрезвом состоянии. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.