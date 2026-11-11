Рэпер 3g0th2002 выступил в московском клубе под наркотиками и попал под арест
Рэпер 3g0th2002 (настоящее имя — Романов Роман) получил 12 суток ареста за выступление в нетрезвом состоянии. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
30 октября Романов выступил на сцене московского клуба Castle Hall. Выяснилось, что артист исполнил свои треки, находясь под действием наркотических веществ.
Сразу после выступления сотрудники клуба предложили ему пройти освидетельствование, однако музыкант отказался. В результате на рэпера составили административный протокол по статье о потреблении психотропных средств без назначения врача. Суд отправил его под арест на 12 суток.
3g0th2002 стал известен в андеграундной среде благодаря треку «Когда я вырасту» и эпатажному образу. Ранее его творчество привлекало внимание главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной — она требовала проверить его контент на пропаганду наркотиков среди несовершеннолетних.
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