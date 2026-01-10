Любовь к Майклу Джексону, симпатия Леонида Агутина и обнаженные фото: чем шокирует участница #2Маши Мария Зайцева и где она сейчас?
Мария Зайцева — российская певица, которая стала известной благодаря участию в музыкальных шоу. Она прославилась в дуэте с Марией Шейх в группе #2Маши. У нее много поклонников, которые ценят девушку за неповторимый голос и артистизм. О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и юностьМария появилась на свет 11 января 1983 года в Москве. У нее армянские корни по маминой линии и еврейские по папиной. В семье врачей она росла в атмосфере заботы и поддержки. С самого детства родители заметили, что девочка обожает петь. Хотя говорить она еще не умела, уже тогда могла распевать мелодии, известные только ей.
В семь лет увлеклась музыкой и решила научиться играть на фортепиано. Она начала брать уроки на дому, а затем сама изучила нотную грамоту. Музыка захватила ее, вскоре знаменитость начала сочинять собственные мелодии и тексты. В подростковом возрасте Зайцева обожала Мадонну, а также вдохновлялась творчеством таких исполнителей, как Джордж Майкл, Келли Прайс и Рэй Чарльз. Особенно ей нравилась музыка Майкла Джексона. Она училась в английской школе, где провела десять лет и закончила обучение экстерном. Это дало ей возможность поступить в вуз на год раньше своих сверстников. Девушка выбрала юриспруденцию и стала студенткой Российской академии правосудия. В 2004 году Мария получила диплом по специальности «уголовное право», но уже тогда понимала, что ее призвание — это музыка.
Музыка19 июля 2003 года Мария приняла участие в прослушивании для шоу «Народный артист». Она не ожидала, что останется в проекте, но постепенно пробиралась через туры и неожиданно оказалась в финальной четверке. До этого у нее практически не было опыта выступлений, но на проекте звезда научилась уверенно держаться на сцене и работать с голосом. В этом шоу певица исполнила песню «Вера и любовь», которая стала знаковой в ее карьере. Летом 2013 года она решила попробовать свои силы во втором сезоне «Голоса». Однако очередь на «слепые прослушивания» была огромной, и продюсер Юрий Аксюта решил, что те, кто не успел, автоматически попадут в третий сезон. Так Мария и другие участники получили второй шанс.
Когда ей наконец удалось выйти на сцену, она исполнила Why Энни Леннокс. Ее выступление впечатлило всех мужчин-наставников, она выбрала Леонида Агутина. В начале 2021 года стало известно, что Зайцева участвует в пятом сезоне шоу «Точь-в-точь». Перед стартом проекта на YouTube появилось видео, где показывали, как гримеры создают маски для перевоплощений. В 2022 году ее заподозрили в участии в «Маске». Жюри делало предположения о том, кто скрывается под костюмом Анубиса. Эти догадки подтвердились во время финала 1 мая, когда девушка стала серебряным призером.
В следующем году она появилась в программе «Ну-ка, все вместе!», где заняла место в жюри. В интервью певица призналась, что ей сложно судить других, и ей больше нравится просто наблюдать за выступлениями. Также знаменитость приняла участие в проекте «Дуэты», где спела с Алексеем Гоманом композицию Vivo per lei на итальянском языке. Она считает их номер очень трогательным.
«Ассорти»В 2004 году продюсер Евгений Фридлянд решил собрать группу из финалисток шоу «Народный артист», так появилась «Ассорти». Одной из участниц стала Мария. Девушки быстро завоевали популярность на российской сцене благодаря живым выступлениям, зажигательным песням и ярким танцам. Их красота и уникальные голоса тоже не остались незамеченными. Хит «Красивая любовь» даже получил премию «Золотой граммофон». Затем, в 2011 году, звезда присоединилась к группе N.A.O.M.I.
Мария Зайцева в группе #2МашиВскоре после создания группы #2Маши, которую организовали Мария Зайцева и Мария Шейх, они начали записывать свои первые песни. В 2016 году дуэт выпустил дебютный онлайн-альбом «Теперь нас двое», который за один день попал в топ iTunes. Знаменитость считала, что их проект заполнил пустую нишу на российской музыкальной сцене, так как до них не было дуэтов, где одна поет, а другая читает рэп. 30 мая 2017 года девушки выступили на премии RU.TV и продолжали выпускать новые синглы. Один из них — «Босая» — вызвал много разговоров из-за провокационной обложки, на которой создавалось впечатление, что они обнажены. Позже группа выпустила альбом «Теперь нас много», а затем — «Всем нашим». Песня «Мама, я танцую» стала настоящим хитом. Дуэт гастролировал по Центральной России и выпустил новые синглы, такие как «Спасибо» и «Я забираю твою подругу».
В марте 2021 года #2Маши участвовали в отборе на «Евровидение» с песней Bitter Words. Они заняли второе место, уступив Manizha. В феврале 2022 года Мария поделилась своими мыслями о возможном распаде группы, отметив отсутствие вдохновения и энергии для творчества. Это чувство возникло во время пандемии и мешало им работать. Шейх также подтвердила, что группа берёт паузу, но планирует отыграть все концерты. В феврале они выпустили новую песню «В унисон», что сбило поклонников с толку. Осенью Зайцева рассказала о внутренних конфликтах в группе. Коллега запретила ей исполнять песни #2Маши на сольных концертах. Позже они решили вопросы с авторскими правами.
MARIAИсполнительница решила попробовать свои силы в сольном творчестве под псевдонимом MARIA. Летом 2021 года в интернете появился клип на её новый трек «Если бы». В интервью Мария рассказала, что желание создать сольный проект возникло во время пандемии. Она не могла сидеть без дела и хотела продолжать творить. Первая песня пришла к ней сама, а у неё также было много материала, записанного ещё до создания дуэта. После завершения сотрудничества с Шейх Зайцева полностью сосредоточилась на сольной карьере.
Личная жизньПроект «Народный артист» стал для Марии не только стартом её карьеры, но и местом, где она встретила свою любовь — Алексея Гомана. На телепроекте они много общались и проводили время вместе. После его триумфа в 2003 году влюбленные начали жить под одной крышей. В 2009 году, спустя шесть лет совместной жизни, пара решила пожениться. Их свадьба получилась спонтанной и скромной. Они пришли в ЗАГС в джинсах и пиджаках, а праздник устроили только для близких друзей. 28 декабря 2012 года родилась дочь Александрина. Однако вскоре после этого молодые родители объявили о расставании.
Мария Зайцева сейчасВ интервью 2024 года певица признавалась, что сейчас ее сердце свободно.
Год назад она активно обновила свой репертуар, выпустив новую композицию «Угораздило», и вернулась на телевидение, участвуя в проекте «Новая Фабрика звезд». В июне знаменитость осуществила свою мечту о сольном концерте с симфоническим оркестром в Зеленом театре ВДНХ. В январе 2025 года певица удивила зрителей перевоплощениями в шоу «Один в один!», став победительницей сезона.