Раскрыта личность пятого в мировой истории музыканта-миллиардера
Состояние американской певицы Бейонсе (Beyonce) достигло одного миллиарда долларов. Это сделало её пятым в истории музыкантом-миллиардером, передает журнал Forbes.
Столь значительный капитал певице помогли сформировать её громкие проекты последних лет.
Мировой тур The Renaissance в 2023 году принёс Бейонсе почти 600 миллионов долларов, а выпущенный в 2024 году кантри-альбом Cowboy Carter открыл новые возможности. В их числе — выступление в перерыве матча НФЛ на Рождество и организация нового прибыльного тура.
Более того, еще около 50 миллионов долларов исполнительница получила от продаж побочной продукции. Свою бизнес-империю она начала строить в 2010 году, основав компанию Parkwood Entertainment и взяв под полный контроль все аспекты своей карьеры.
Таким образом, Бейонсе присоединилась к элитному клубу музыкантов-миллиардеров, куда ранее вошли муж певицы Jay-Z (настоящее имя – Шон Кори Картер), а также Тейлор Свифт, Рианна и Брюс Спрингстин.
Ранее Бритни Спирс опубликовала в соцсетях неоднозначный и явно саркастичный пост, посвящённый своей семье, в котором она «поздравила» родственников с прошедшим Рождеством.