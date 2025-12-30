Раскрыта личность пятого в мировой истории музыканта-миллиардера

30 декабря 2025, 00:06

Forbes: Певица Бейонсе присоединилась к числу музыкантов-миллиардеров

Бейонсе (Фото: Instagram* @beyonce)

Состояние американской певицы Бейонсе (Beyonce) достигло одного миллиарда долларов. Это сделало её пятым в истории музыкантом-миллиардером, передает журнал Forbes.