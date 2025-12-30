Адвокат объяснил, почему Долина сможет избежать выселения из квартиры в Хамовниках до конца января

30 декабря 2025, 02:24

Адвокат Хмелевской: Долина cможет оставаться в квартире в Хамовниках до конца января

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Певица Лариса Долина сможет проживать в проданной квартире в Хамовниках как минимум до конца января. Такое пояснение дал адвокат Денис Хмелевской в беседе с изданием «Ридус».





Напомним, что ранее народная артистка РФ отказалась выполнить просьбу собственницы жилья Полины Лурье выехать из помещения до 30 декабря. По словам звезды, она собирается освободить жилплощадь не ранее 5 января.





Адвокат раскрыл, почему Долина не спешит покидать элитное жильё в Хамовниках

«Чтобы начать процесс принудительного выселения Долиной, Лурье нужно получить в районном суде исполнительный лист. То есть сначала постановление Мосгорсуда по делу о скандальной квартире должно поступить в Хамовнический районный суд города Москвы. В связи с новогодними каникулами исполнительный лист окажется на руках у Лурье не ранее 12–13 января», — отметил специалист.