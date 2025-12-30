Адвокат объяснил, почему Долина сможет избежать выселения из квартиры в Хамовниках до конца января
Певица Лариса Долина сможет проживать в проданной квартире в Хамовниках как минимум до конца января. Такое пояснение дал адвокат Денис Хмелевской в беседе с изданием «Ридус».
Напомним, что ранее народная артистка РФ отказалась выполнить просьбу собственницы жилья Полины Лурье выехать из помещения до 30 декабря. По словам звезды, она собирается освободить жилплощадь не ранее 5 января.
Адвокат раскрыл, почему Долина не спешит покидать элитное жильё в Хамовниках
Хмелевской объяснил, что Лурье может начать процедуру принудительного выселения Долиной, однако этот процесс займет значительное время.
«Чтобы начать процесс принудительного выселения Долиной, Лурье нужно получить в районном суде исполнительный лист. То есть сначала постановление Мосгорсуда по делу о скандальной квартире должно поступить в Хамовнический районный суд города Москвы. В связи с новогодними каникулами исполнительный лист окажется на руках у Лурье не ранее 12–13 января», — отметил специалист.После этого Федеральная служба судебных приставов возбудит исполнительное производство — на это уйдет еще около недели. После Долиной предоставят пять суток на добровольное освобождение жилья.
Таким образом, артистке «придется» выехать из квартиры лишь под конец января и на протяжении большей части месяца она может спокойно проживать в помещении.
25 декабря 2025 года Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье к Ларисе Долиной и членам её семьи. Суд постановил выселить Долину из купленной у нее квартиры в Хамовниках, а также снять с регистрационного учета дочь и внучку звезды.
Ранее стало известно, что Долина вывозит десятки платьев из квартиры в Хамовниках, наняв несколько грузовиков. При этом музыкальное оборудование пока остаётся на месте.