Язвительное «поздравление»: Бритни Спирс публично уколола семью после Рождества
Бритни Спирс опубликовала в соцсетях неоднозначный и явно саркастичный пост, посвящённый своей семье.
В публикации поп-звезда тонко, но жёстко намекнула на глубокие обиды и психологические травмы, которые, по её словам, ей причинили близкие.
Артистка иронично «поздравила» родственников с прошедшим Рождеством, подчеркнув, что они якобы никогда не проявляли к ней неуважения, не причиняли вреда и не оставили травм, которые невозможно исправить. При этом Спирс дала понять, что в праздник была занята и не присутствовала на семейных встречах, пообещав «удивить» родных в будущем.
Предположительно, поводом для эмоционального высказывания стал семейный снимок, опубликованный сестрой певицы. Поклонники обратили внимание, что Бритни на нём не было.
На протяжении многих лет отношения Спирс с семьёй остаются напряжёнными, особенно с её отцом Джейми Спирсом. Конфликт обострился во время многолетнего опекунства, которое певица называла травмирующим и лишившим её свободы.
