Любовь с афроамериканцем, дочь из детдома, смерть сына и остановка сердца: как живёт Ирина Понаровская после утраты детей и чем она больна?
Звезда советской эстрады 80-х и 90-х Ирина Понаровская 12 марта отметит свое 73-летие. Однако её жизнь омрачена тяжелой утратой: единственный сын, талантливый художник и дизайнер ювелирных украшений Энтони, скончался в возрасте 39 лет. Эта трагедия стала большим ударом для знаменитости и её семьи. Супруга мужчины также переживает горе. Кроме того, у артистки есть дочь, которую она отдала в детский дом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Ирины ПонаровскойИрина Витальевна родилась в Ленинграде. Дата ее рождения – 12 марта 1953 года. По настоянию бабушки родители отвели дочь к педагогу по вокалу Лидии Архангельской, которая отшлифовала голос ребенка с диапазоном в 3 октавы. В школе при Ленинградской консерватории Ирина училась вместе с Лорой Квинт, автором популярных песен. В 1971 году артистка поступила в этот вуз и одновременно прошла конкурс на солистку ВИА «Поющие гитары».
Остановка сердца и предательство супругаБудучи студенткой первого курса, она не только присоединилась к ансамблю, но и нашла свою первую любовь — руководителя группы Григория Клеймица. Их брак выглядел прочным, но вмешательство роковой соперницы разрушило его. Не желая мириться с предательством, женщина приняла трудное решение о разводе и погрузилась в работу, получая взамен искреннюю любовь зрителей. Однако судьба решила испытать певицу ещё раз: во время концерта в Курске у неё внезапно ухудшилось состояние. Срочно вызванная скорая помощь везла её в больницу, но по дороге сердце Ирины остановилось. Причиной этого стала серьёзная болезнь почек, долгое время подтачивавшая её здоровье. Врачи уже потеряли надежду, но, словно по воле высших сил, артистка вернулась к жизни.
Артистка недолго пробыла в одиночестве – следующие ее отношения были с режиссером Леонидом Квинихидзе, который на 10 лет старше своей избранницы. Они начали жить вместе, но официально брак заключать не стали. Причиной расставания режиссер называл разницу в возрасте.
Союз с афроамериканцемНемного спустя после клинической смерти женщина перенесла микроинсульт, который оставил серьезные последствия: полгода она была вынуждена передвигаться с помощью ходунков, а одна сторона её лица оказалась парализована. Эта болезнь заставила певицу сделать паузу в карьере, чтобы сосредоточиться на своем восстановлении. В этот сложный период в жизни появился Вейланд Родд — талантливый джазовый певец, сын американских эмигрантов. Он ухаживал за Ириной так романтично, что она не смогла устоять перед его обаянием. Их отношения стали настоящим шоком для семьи артистки, которая категорически не одобряла союз с афроамериканцем. Однако, как известно, любовь не знает границ, и Понаровская, несмотря на мнение близких, с головой погрузилась в мир страстных чувств. Влюблённые поженились, но у них не получалось стать родителями. Все беременности заканчивались выкидышами.
Приемная дочка и разводИрина почти утратила надежду стать матерью, но однажды, во время гастролей, произошло нечто судьбоносное. В её гримёрку вошла незнакомая женщина с очаровательной темнокожей девочкой на руках. Она поделилась своей печальной историей: отец малышки, африканский студент, исчез, а у неё не было средств, чтобы растить ребёнка. Понаровская восприняла это как знак судьбы и, не раздумывая, решила, что маленькая Настя станет её дочерью. В 1984 году знаменитость наконец стала матерью, родив сына Энтони от Вейланда Родда. Однако она приняла трудное решение отдать свою приёмную дочь Настю в детский дом. Семейное счастье оказалось недолговечным: через семь лет брак с Вейландом распался из-за его измен и насилия в семье.
Девочку удочерила воспитательница детского дома, и, по её словам, в новой семье ей было очень комфортно. Когда Анастасии исполнилось 10 лет, она посетила концерт Ирины Понаровской и даже подарила ей букет цветов. Певица поблагодарила девочку и обняла её, но после выступления, вопреки ожиданиям Насти, так и не подошла к ней.
Кража украшенийСпустя годы Ирина Понаровская вновь встретилась с приёмной дочерью в программе «Жди меня». Певица предложила Насте переехать к ней, и они наладили отношения, включая контакт с сыном Ириной, Энтони. Однако всё изменилось, когда девушка без разрешения примерила золотые украшения Понаровской и отправилась в магазин. Узнав об этом, Ирина выгнала её из дома, обвинив в краже.
Похищение сынаПосле расставания с Вейландом Роддом Ирина Понаровская пережила настоящий кошмар, когда её бывший муж похитил их сына Энтони и исчез. Несмотря на отказ правозащитников принять заявление о пропаже, Ирина самостоятельно нашла парня в Воронеже и забрала его обратно.
Энтони сталкивался с трудностями в школе, включая жестокое избиение, после чего Ирина отправила его учиться в Норвегию для более безопасной жизни. Взрослея, юноша обосновался в Эстонии, женился на художнице Анне Чайковской, у них родились двое детей. Позже семья вернулась в Россию, а парень стал дизайнером и иногда подрабатывал диджеем, продолжая следовать творческому пути, унаследованному от матери.
Лежал без сознания на холодном кафельном полуЭнтони всегда уделял большое внимание своему здоровью: он не употреблял алкоголь, не курил, регулярно занимался спортом и следил за своим питанием. Каждый вечер завершал день контрастным душем, считая это полезной привычкой. Однако 19 сентября все изменилось. В тот вечер его жена Анна легла спать раньше, а мужчина, как обычно, отправился в ванную. Проснувшись среди ночи, она почувствовала странное беспокойство. Часы показывали 5 утра, и она услышала шум воды в душе, но мужа рядом не оказалось. Заглянув в ванную, девушка в ужасе застыла: Энтони лежал без сознания на холодном кафельном полу. Вызванные медики констатировали его смерть. Ему было всего 39 лет, и причиной трагедии стала острая сердечная недостаточность.
Для Ирины Понаровской потеря сына стала невыносимым ударом, она настояла на закрытых похоронах. Спустя месяц после трагедии певица решила вернуться к работе, активно принимая заказы на новогодние выступления. Её гонорары заметно выросли, что стало неожиданностью для многих.
Настоящая любовь после отношений с афроамериканцемЗнаменитость называет Сосо Павлиашвили своей большой любовью, но их роман развивался на фоне его брака. Певица решила не раскрывать детали отношений, чтобы не лишать ребенка отца. Хотя чувства между ними не угасли, они превратились в приятные воспоминания.
Переезд во Францию с Дмитрием ПушкаремЧетыре счастливых года Ирина Витальевна провела рядом с врачом-урологом Дмитрием Пушкарем. С любимым звезда уехала во Францию. Расстались из-за ревности: мужчина, услышав разговор жены со знакомым мужчиной по телефону, решил, что она изменяет.
Ирина Понаровская сейчасПонаровская активно использует практику благодарности, чтобы справляться с трудностями и радоваться жизни. Осенью 2024 года ей было сложно из-за трагедии, которая подорвала здоровье. Она планировала выступление в зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, но перенесла его на март 2025 года. В этом месяце певица провела сольный концерт, где исполнила свои лучшие песни и представила новую композицию «Мой ангел». Эта песня посвящена матерям.
В августе Ирина стала судьей в проекте «ВИА Суперстар!». Она приняла предложение продюсеров, так как ценит музыкальные коллективы. У Понаровской есть опыт, чтобы справедливо оценивать участников. Ей понравилась команда, с которой она работала: Стас Пьеха, Сергей Соседов и Лера Кудрявцева.
В декабре вышла программа «Основано на реальных событиях», где рассказали о приемных детях. В сюжете упомянули и историю Ирины с ее дочерью Анастасией.