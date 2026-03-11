Блогерше Лерчек диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами

11 марта 2026, 09:56

Лерчек (Валерия Чекалина) (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Об этом сообщила ее подруга Алина Акилова в личном блоге.





По ее словам, сейчас Лерчек страдает от интенсивных болей, которые вынуждают её использовать сильнодействующие обезболивающие препараты.





«Три дня я читаю статьи, спрашиваю у друзей есть ли шанс? Шанс есть всегда! Сейчас ей надо взять себя в руки и бороться. И ей никто не должен мешать в этом…» — написала Акилова.