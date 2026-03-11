«Отвалите от нее»: Певец Шура вступился за Пугачеву, которая может вернуться в РФ

11 марта 2026, 06:55

Певец Шура: Пугачева не иноагент и сама решит, когда ей возвращаться в Россию

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Певица Алла Пугачева самостоятельно примет решение о возвращении в Россию, когда посчитает нужным. Такое мнение выразил исполнитель Шура (настоящее имя — Александр Медведев) в беседе с РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.





В октябре 2022 года Пугачева вместе с детьми уехала в Израиль, что вызвало массу негативных комментариев в социальных сетях. Спустя год артистка ненадолго приезжала в Россию, чтобы записать несколько песен, после чего снова улетела.



Шура напомнил, что, несмотря на нелюбовь некоторых людей к артистке, Примадонна не имеет статуса иностранного агента, и только ей решать, когда наступит подходящий момент для возвращения в РФ.



Алла Пугачёва (Фото: кадр видео Instagram* @alla_orfey)

«Она просто уехала вместе с мужем и детьми. Отвалите от нее», — добавил певец.