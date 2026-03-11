Звезда «ДОМа-2» жалуется на капризы 13-летней Анджелины во время отдыха в отеле
Боня запрещает дочери снять отель за 900 тысяч
Экс-участница «ДОМа-2» Виктория Боня столкнулась с высокими запросами своей 13-летней дочери Анджелины. Звезда решила запустить новое реалити-шоу на YouTube, где делится семейными буднями. Об этом информирует СтарХит.
Во время отдыха в Лондоне Анджелина попросила снять люкс в престижном отеле Mandarin Oriental Hyde Park, чтобы пригласить подруг.
«Отель на выходные за две комнаты стоит 900 тысяч рублей!», — возмутилась Виктория.
Знаменитость отметила, что девочка требует поддерживать роскошный образ жизни. Дочка предложила арендовать квартиру через Airbnb, но это не устроило мать.
«Не хочу жить, как бродяжка! У меня аллергия на всякую дешевку!», — заявила Виктория.
После долгих уговоров она все же сдалась и дала дочери 3 тысячи евро на отдельный номер. Однако это не принесло желаемого спокойствия, так как Анджелина тут же попросила разрешение сделать пирсинг носа.