Звезда «ДОМа-2» жалуется на капризы 13-летней Анджелины во время отдыха в отеле

11 марта 2026, 10:16

Боня запрещает дочери снять отель за 900 тысяч

Фото: iStock/Пелагия Тихонова

Экс-участница «ДОМа-2» Виктория Боня столкнулась с высокими запросами своей 13-летней дочери Анджелины. Звезда решила запустить новое реалити-шоу на YouTube, где делится семейными буднями. Об этом информирует СтарХит.





Во время отдыха в Лондоне Анджелина попросила снять люкс в престижном отеле Mandarin Oriental Hyde Park, чтобы пригласить подруг.





«Отель на выходные за две комнаты стоит 900 тысяч рублей!», — возмутилась Виктория.

«Не хочу жить, как бродяжка! У меня аллергия на всякую дешевку!», — заявила Виктория.