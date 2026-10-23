23 октября 2026, 13:21

Мария Аронова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В 14 лет она собиралась замуж за мужчину вдвое старше, а в 18 узнала о беременности на четвёртом месяце. В 23 осталась без матери, с ребёнком на руках и без его отца. Сегодня Мария Аронова — народная артистка России, жена человека, который ушёл с работы ради её карьеры, и женщина, для которой содеянное когда-то так и осталось незаживающей раной. За что до сих пор себя винит звезда фильма «Праздники», расскажет «Радио 1».







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«Мешало лишь одно досадное обстоятельство — чтобы нас расписали, мне должно было исполниться 16», — цитирует актрису «СтарХит».

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«Я очень виновата»: за что звезда фильма «Праздники» не может себя простить?

«Это такой груз за моей спиной. Я очень виновата перед женой Валеры, её звали Аня, Царствие Небесное ей. Я виновата перед его сыновьями. Била себя в грудь, уверяя, что никогда не отобью женатого мужчину», — приводит слова кинодивы издание.

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Мария Аронова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Всё, что у меня сейчас есть, — душевный покой, дети и рост в профессии, — это исключительно Женина заслуга. Потому что в 23 года ушла мама, которая говорила мне: «Ты самая талантливая, у тебя всё получится, ты не должна бояться». Вот это всё взвалил на себя Женя», — публикует слова кинодивы «ЭГ».

«С моей точки зрения, на книжке человека, посвятившего жизнь семье, должны лежать хорошие денежки и принадлежать непосредственно ему и никому больше», — пояснила она в интервью журналу «Антенна».

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Мария Аронова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

«Миленькие, всё, слава Богу, с Божьей помощью», — прокомментировала она.