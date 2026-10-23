Любовь с парнем из Узбекистана в 14 и гепатит А: какую правду муж Марии Ароновой рассказал об актрисе и куда она пропала на самом деле
В 14 лет она собиралась замуж за мужчину вдвое старше, а в 18 узнала о беременности на четвёртом месяце. В 23 осталась без матери, с ребёнком на руках и без его отца. Сегодня Мария Аронова — народная артистка России, жена человека, который ушёл с работы ради её карьеры, и женщина, для которой содеянное когда-то так и осталось незаживающей раной. За что до сих пор себя винит звезда фильма «Праздники», расскажет «Радио 1».
Улугбек, который остался в прошломВ 14 лет Аронова оказалась в трудовом лагере под Москвой и познакомилась с Улугбеком — аспирантом из Узбекистана, который был старше её на 14 лет. Он занимался восточными единоборствами, казался серьёзным и заботливым. Девушка называла его Лулу. После лагеря они не расставались: он приехал к ней домой и познакомился с родителями, позже его родня приехала свататься. Для молодых уже начали строить дом в Ургенче.
«Мешало лишь одно досадное обстоятельство — чтобы нас расписали, мне должно было исполниться 16», — цитирует актрису «СтарХит».Однако всё рухнуло, когда она через год снова поехала в лагерь и впервые вышла там на сцену. Тогда пришло осознание, что быть женой и мамой она ещё не готова. Вернувшись, Мария сообщила Улугбеку, что не выйдет за него. Юноша понял и простил. Позже он женился на узбечке и родил троих детей.
Что заставило кинодиву раз и навсегда закрыть сердце для отца своего сына?Поступив в Театральное училище имени Б. Щукина, Аронова познакомилась с однокурсником Владиславом Гандрабурой — о нём говорили как о будущем гении. Она влюбилась сразу и безоговорочно. О беременности Маша узнала в 18 лет — и удивилась. Гинеколог, осмотрев девушку, ахнула: срок оказался уже внушительным, а будущая мама даже не догадывалась о своём положении. Влад на новость отреагировал холодно: сказал, что ребёнок не от него. Сына она родила и назвала наследника в честь отца. На выписку Гандрабура, однако, пришёл. Они попробовали жить вместе, но ничего не изменилось: он гулял, пропадал, появлялся и исчезал. Когда мальчику исполнилось два года, Владислав пришёл выпивший и залепил Маше пощёчину. С того дня, как она вспоминала, все чувства просто отключились.
«Я очень виновата»: за что звезда фильма «Праздники» не может себя простить?Потом был роман с актёром Валерием Афанасьевым. Мужчина ушёл из семьи, они стали жить вместе, но всё закончилось через полтора месяца: возлюбленный вернулся к жене. Мария переживала расставание тяжело, но ещё больнее оказалось чувство вины. Она вспомнила, как Афанасьев рассказывал, что жена умоляла супруга остаться. Тогда ей казалось, что это глупо, но спустя время Мария поняла, какой болью обернулась та история для другой женщины.
«Это такой груз за моей спиной. Я очень виновата перед женой Валеры, её звали Аня, Царствие Небесное ей. Я виновата перед его сыновьями. Била себя в грудь, уверяя, что никогда не отобью женатого мужчину», — приводит слова кинодивы издание.Женщина вскоре умерла, а Аронова до сих пор не может простить себя за ту интрижку: «Аня — одна из немногих людей, перед которыми я не успела извиниться. Это моя жизнь, что её отрицать…».
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Кого Мария Аронова считает главным человеком в своей жизни?Позже в жизни артистки началась чёрная полоса. Сначала украли сумочку с документами и деньгами. Потом, пока она с сыном отдыхала в Анапе, квартиру обчистили до нитки. А завершилось всё гепатитом А — месяц в больнице, слабость, изоляция. И тогда она подумала: это расплата за грехи. В этот момент рядом оказался Евгений Фомин.
Он работал начальником транспортного цеха в Театре Вахтангова, был старше на 15 лет. Их сблизила случайность: после ограбления Мария обратилась к нему, и Евгений помог вернуть документы, а потом начал подвозить домой. Когда Фомин вошёл в жизнь актрисы, сыну Владиславу было семь лет, и мальчик быстро к нему привык. Они прожили вместе 20 лет и расписались только в 2018 году. В 2004 году, когда Марии исполнилось 32, родилась дочь Серафима. Аронова говорит о муже с такой теплотой, что сомневаться не приходится: он для неё главный человек. В своих соцсетях и интервью Аронова объясняла, почему считает мужа главным человеком в своей жизни. Она связывала это с потерей матери.
«Всё, что у меня сейчас есть, — душевный покой, дети и рост в профессии, — это исключительно Женина заслуга. Потому что в 23 года ушла мама, которая говорила мне: «Ты самая талантливая, у тебя всё получится, ты не должна бояться». Вот это всё взвалил на себя Женя», — публикует слова кинодивы «ЭГ».Она не скрывает, что быт и дети — это ответственность мужа. Фомин ушёл с работы, чтобы заниматься семьёй, а она взяла на себя финансовое обеспечение. Аронова не даёт супругу карманные деньги — она сделала так, чтобы у него был свой собственный счёт, на котором лежат приличные средства.
«С моей точки зрения, на книжке человека, посвятившего жизнь семье, должны лежать хорошие денежки и принадлежать непосредственно ему и никому больше», — пояснила она в интервью журналу «Антенна».
Состояние здоровья Народной артистки РФМария Аронова продолжает много работать: театр, съёмки, репетиции. В январе 2026 года в телеграм-канале Mash появились сообщения, что актриса обратилась к врачам из-за сильной икоты, а обследование выявило проблемы с печенью и воспаление пищевода. Однако сама Аронова и её директор эти сообщения опровергли.
«Миленькие, всё, слава Богу, с Божьей помощью», — прокомментировала она.Директор Наталья Дмитрюкова назвала информацию недостоверной и отметила, что у актрисы плотный график и та продолжает выходить на сцену. Муж Евгений Фомин тоже прокомментировал слухи в эфире шоу «Ты не поверишь!». «Это чушь собачья. Мы пришли с Машей в Боткинскую больницу сдать очередные анализы. Кто-то увидел и выдал, что Аронова больная. А чего про меня-то не написали? Я же тоже там был», — высказался супруг звезды.