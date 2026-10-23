23 октября 2026, 12:45

Ирина Купченко (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

В 1999 году Андрей Кончаловский выпустил мемуары «Возвышающий обман», где с почти документальной точностью описал короткий роман с Ириной Купченко, случившийся на съёмках «Дворянского гнезда» 30 лет назад. Гостиница «Советская», пыльные платья с картины, пластинка Перголези — режиссёр не пощадил ни её, ни себя. Журналисты бросились за ответом. Она ответила одной фразой, которая оказалась сильнее любой публичной порки. Как актриса пережила эту историю и что ответила скандальному режиссёру, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Он искал Лизу Калитину»: история актрисы и режиссёра «Пусть он с этим живёт»: холодная вежливость вместо скандала «Больше никогда не подам руки»: Лановой не простил Первый брак «Тургеневской девушки» Он вытащил её с того света, а потом ушёл

«Он искал Лизу Калитину»: история актрисы и режиссёра



Ирина Купченко (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

«Сначала это был маленький шок. Если бы мы имели только таких летописцев, как Андрон, то вся наша литература оказалась бы полна похождениями типа: встретил девушку, обесчестил и пошёл дальше», — цитирует актрису Жанну Болотову «Рамблер».

«Пусть он с этим живёт»: холодная вежливость вместо скандала

«Я книгу не читала, но слышала. И комментировать не буду. То, что он написал, — пусть он с этим живёт», — сказала она в программе «Судьба человека».

«Больше никогда не подам руки»: Лановой не простил



Ирина Купченко и Василий Лановой (фото: кадр из фильма «Бедные родственники»)

«Мы договорились с Ириной Купченко не говорить друг о друге никогда», — приводит его «СтарХит».

Первый брак «Тургеневской девушки»

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«Не поймите превратно, конечно, ничего такого в этом чувстве не было», — цитирует её «7 Дней».

Он вытащил её с того света, а потом ушёл