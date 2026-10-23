«Обесчестил и пошёл дальше»: как 78-летняя Ирина Купченко отомстила Андрею Кончаловскому за интимные мемуары об их романе и что сказал Лановой
В 1999 году Андрей Кончаловский выпустил мемуары «Возвышающий обман», где с почти документальной точностью описал короткий роман с Ириной Купченко, случившийся на съёмках «Дворянского гнезда» 30 лет назад. Гостиница «Советская», пыльные платья с картины, пластинка Перголези — режиссёр не пощадил ни её, ни себя. Журналисты бросились за ответом. Она ответила одной фразой, которая оказалась сильнее любой публичной порки. Как актриса пережила эту историю и что ответила скандальному режиссёру, читайте в материале «Радио 1».
«Он искал Лизу Калитину»: история актрисы и режиссёраИрина Купченко родилась 1 марта 1948 года в Вене, в семье военного. В 1969 году она была студенткой Щукинского училища, когда случайно оказалась на «Мосфильме» — за одной из дверей сидел Андрей Кончаловский, который искал актрису на роль Лизы Калитиной в «Дворянском гнезде». 20-летнюю студентку утвердили с первого дубля.
Роман начался там же, на съёмках. Кончаловский был почти вдвое старше, женат вторым браком на француженке Вивиан Годе. Для Купченко это были первые серьёзные отношения — цветы, звонки, внимание. Когда работа над фильмом закончилась, завершилась и история. Кончаловский вернулся в семью, Ирина сцен устраивать не стала. Спустя 30 лет сценарист подробно описал эти события в книге мемуаров «Возвышающий обман». В хронике мужчина объяснял своё состояние отчаянной потребностью в «живом дыхании рядом» — и описывал встречи в гостинице «Советская» с той степенью откровенности, которая спустя годы вызвала вопросы уже не только к прошлому, но и к тому, насколько уместно во всеуслышание рассказывать о чужой личной жизни.
«Сначала это был маленький шок. Если бы мы имели только таких летописцев, как Андрон, то вся наша литература оказалась бы полна похождениями типа: встретил девушку, обесчестил и пошёл дальше», — цитирует актрису Жанну Болотову «Рамблер».
«Пусть он с этим живёт»: холодная вежливость вместо скандалаКнига вышла в 1999 году. Глава, посвящённая Купченко, была написана с нежностью, но эта трогательность показалась читателям — и самой актрисе — слишком анатомичной. Журналисты почуяли скандал и бросились за ответом. Кинодива не стала ни спорить, ни оправдываться, ни излагать свою версию. Она ответила коротко и без эмоций.
«Я книгу не читала, но слышала. И комментировать не буду. То, что он написал, — пусть он с этим живёт», — сказала она в программе «Судьба человека».Позже добавила: «Этот поступок должен остаться на его совести».
«Больше никогда не подам руки»: Лановой не простилРеакция мужа Купченко, Василия Ланового, была иной. Народный артист публично осудил Кончаловского за обнародование интимных подробностей романа с его женой, назвав подобное поведение недопустимым нарушением этических норм. По свидетельствам коллег, «главный офицер страны» заявил, что больше никогда не подаст руки скандальному режиссёру. При этом сам артист до конца жизни хранил достоинство и никогда не выносил подробности их с Ириной брака на всеобщее обсуждение.
«Мы договорились с Ириной Купченко не говорить друг о друге никогда», — приводит его «СтарХит».
Первый брак «Тургеневской девушки»Впервые Купченко вышла замуж в 1969 году за художника театра и кино Николая Двигубского, с которым познакомилась на «Дворянском гнезде». В богемных кругах ходила шутка: «Когда у Кончаловского заканчивается роман с девушкой, на ней тут же женится его друг Двигубский».
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И шутка имела основания: приятель сценариста действительно вёл под венец бывших возлюбленных друга — актрис Жанну Болотову, Ирину Купченко и Наталью Аринбасарову. Дочь сценографа Екатерина объясняла это тем, что отец настолько любил Кончаловского, что и на женщин смотрел его глазами.
«Не поймите превратно, конечно, ничего такого в этом чувстве не было», — цитирует её «7 Дней».Брак Купченко и Двигубского рассыпался быстро: два творческих человека не смогли ужиться в одной тесной квартире.
Он вытащил её с того света, а потом ушёлВ 1970 году утончённая Ирина пришла в Театр имени Вахтангова. Там она встретила настоящую любовь и главного мужчину своей жизни — Василия Ланового. Они поженились в 1972 году. В браке родились двое сыновей — Александр и Сергей. Их союз не был безоблачным. В 2013 году младший сын Сергей умер от сердечного приступа в 37 лет. Это горе едва не убило Купченко. Лановой буквально вытащил жену с того света.
С тех пор они жили затворниками: в квартиру на Арбате перестали пускать даже самых близких. Лановой ушёл из жизни 28 января 2021 года — от осложнений после коронавируса. Казалось, что Купченко последует за мужем. Но она осталась. И продолжает выходить на сцену Вахтанговского театра, где служит уже более полувека.