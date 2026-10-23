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«Обесчестил и пошёл дальше»: как 78-летняя Ирина Купченко отомстила Андрею Кончаловскому за интимные мемуары об их романе и что сказал Лановой

Ирина Купченко (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

В 1999 году Андрей Кончаловский выпустил мемуары «Возвышающий обман», где с почти документальной точностью описал короткий роман с Ириной Купченко, случившийся на съёмках «Дворянского гнезда» 30 лет назад. Гостиница «Советская», пыльные платья с картины, пластинка Перголези — режиссёр не пощадил ни её, ни себя. Журналисты бросились за ответом. Она ответила одной фразой, которая оказалась сильнее любой публичной порки. Как актриса пережила эту историю и что ответила скандальному режиссёру, читайте в материале «Радио 1».



«Он искал Лизу Калитину»: история актрисы и режиссёра

Ирина Купченко родилась 1 марта 1948 года в Вене, в семье военного. В 1969 году она была студенткой Щукинского училища, когда случайно оказалась на «Мосфильме» — за одной из дверей сидел Андрей Кончаловский, который искал актрису на роль Лизы Калитиной в «Дворянском гнезде». 20-летнюю студентку утвердили с первого дубля.

Роман начался там же, на съёмках. Кончаловский был почти вдвое старше, женат вторым браком на француженке Вивиан Годе. Для Купченко это были первые серьёзные отношения — цветы, звонки, внимание. Когда работа над фильмом закончилась, завершилась и история. Кончаловский вернулся в семью, Ирина сцен устраивать не стала.

Ирина Купченко (Фото: РИА Новости/РИА Новости)
Спустя 30 лет сценарист подробно описал эти события в книге мемуаров «Возвышающий обман». В хронике мужчина объяснял своё состояние отчаянной потребностью в «живом дыхании рядом» — и описывал встречи в гостинице «Советская» с той степенью откровенности, которая спустя годы вызвала вопросы уже не только к прошлому, но и к тому, насколько уместно во всеуслышание рассказывать о чужой личной жизни.

«Сначала это был маленький шок. Если бы мы имели только таких летописцев, как Андрон, то вся наша литература оказалась бы полна похождениями типа: встретил девушку, обесчестил и пошёл дальше», — цитирует актрису Жанну Болотову «Рамблер».

«Пусть он с этим живёт»: холодная вежливость вместо скандала

Книга вышла в 1999 году. Глава, посвящённая Купченко, была написана с нежностью, но эта трогательность показалась читателям — и самой актрисе — слишком анатомичной. Журналисты почуяли скандал и бросились за ответом. Кинодива не стала ни спорить, ни оправдываться, ни излагать свою версию. Она ответила коротко и без эмоций.

«Я книгу не читала, но слышала. И комментировать не буду. То, что он написал, — пусть он с этим живёт», — сказала она в программе «Судьба человека».
Позже добавила: «Этот поступок должен остаться на его совести».

«Больше никогда не подам руки»: Лановой не простил

Реакция мужа Купченко, Василия Ланового, была иной. Народный артист публично осудил Кончаловского за обнародование интимных подробностей романа с его женой, назвав подобное поведение недопустимым нарушением этических норм.

Ирина Купченко и Василий Лановой (фото: кадр из фильма «Бедные родственники»)
По свидетельствам коллег, «главный офицер страны» заявил, что больше никогда не подаст руки скандальному режиссёру. При этом сам артист до конца жизни хранил достоинство и никогда не выносил подробности их с Ириной брака на всеобщее обсуждение.

«Мы договорились с Ириной Купченко не говорить друг о друге никогда», — приводит его «СтарХит».

Первый брак «Тургеневской девушки»

Впервые Купченко вышла замуж в 1969 году за художника театра и кино Николая Двигубского, с которым познакомилась на «Дворянском гнезде». В богемных кругах ходила шутка: «Когда у Кончаловского заканчивается роман с девушкой, на ней тут же женится его друг Двигубский».
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И шутка имела основания: приятель сценариста действительно вёл под венец бывших возлюбленных друга — актрис Жанну Болотову, Ирину Купченко и Наталью Аринбасарову. Дочь сценографа Екатерина объясняла это тем, что отец настолько любил Кончаловского, что и на женщин смотрел его глазами.

«Не поймите превратно, конечно, ничего такого в этом чувстве не было», — цитирует её «7 Дней».
Брак Купченко и Двигубского рассыпался быстро: два творческих человека не смогли ужиться в одной тесной квартире.

Он вытащил её с того света, а потом ушёл

В 1970 году утончённая Ирина пришла в Театр имени Вахтангова. Там она встретила настоящую любовь и главного мужчину своей жизни — Василия Ланового. Они поженились в 1972 году. В браке родились двое сыновей — Александр и Сергей. Их союз не был безоблачным. В 2013 году младший сын Сергей умер от сердечного приступа в 37 лет. Это горе едва не убило Купченко. Лановой буквально вытащил жену с того света.

С тех пор они жили затворниками: в квартиру на Арбате перестали пускать даже самых близких. Лановой ушёл из жизни 28 января 2021 года — от осложнений после коронавируса. Казалось, что Купченко последует за мужем. Но она осталась. И продолжает выходить на сцену Вахтанговского театра, где служит уже более полувека.
Арсений Орлов

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