Любовь с узбеком, свадьба с самодуром и роман с женатым актёром: что пережила Мария Аронова, чтобы обрести счастье
Народная артистка РФ Мария Аронова перевоплощалась на сцене и в Екатерину II в спектакле «Царская охота», и в смешную и обаятельную начальницу монастырского пансиона в «Мадемуазели Нитуш», а в спектакле «Мёртвые души» актриса исполняет несколько ролей. Стоит вспомнить её игру в фильме «Батальонъ» — Аронова предстала в образе жёсткой русской женщины-офицера Марии Бочкарёвой, возглавлявшей женский батальон смерти. Словом, Мария чувствует себя в профессии как рыба в воде, её актёрская карьера сложилась более чем удачно. Однако артистке пришлось испытать и удары судьбы. О том, что пережила Аронова — в материале «Радио 1».
Биография Марии Ароновой: выбрала актёрство, а не свадьбуБудущая артистка родилась 11 марта 1972 года в Долгопрудном. Ее отец был инженером, а мама работала библиотекарем.
Когда Марии Ароновой было 14, она влюбилась в 28-летнего аспиранта по имени Улугбек, который прекрасно танцевал и владел искусством восточной борьбы. Вместе они стали мечтать о большой семье. Улугбек стал частым гостем в доме Ароновых. Вскоре он сделал Марии предложение руки и сердца. Она забросила все свои увлечения, представляя себя образцовой женой, и с нетерпением ожидала свадьбы. Мать Ароновой Людмила Петровна не противилась её выбору так рано выйти замуж.
«Какие у неё были варианты? Запереть меня? Я всё равно бы сбежала! Я мечтала о большом доме, где стану хозяйкой и матерью множества детишек. Единственная преграда — нужно было дождаться 16-летия», — вспоминала актриса.Вскоре в Москву приехали сваты со стороны Улугбека, а в городе Ургенче, где он вырос, родственники начали строить дом для будущей семьи.
Мария Аронова (Фото: Instagram*, @aronova_masha)
До свадьбы оставалось полгода, когда Мария решила в последний раз отдохнуть с ровесниками и отправилась в лагерь. Там она окунулась в насыщенную творческую жизнь, которая полностью её поглотила, заставив забыть о своём женихе. Больше Мария не хотела быть домохозяйкой, она мечтала о сцене. Вернувшись в Москву, Аронова сразу призналась жениху, что больше его не любит.
«Улугбек стоял на коленях, и обливаясь слезами, умолял не бросать его, а я не чувствовала ни жалости, ни сожаления», — рассказывала артистка.Спустя годы, встретившись с Улугбеком в Москве, Мария увидела фотографию его семьи и узнала, что он до сих пор хранит её портрет как дорогую память об их отношениях, а его родственники гордятся, что знакомы с известной актрисой.
Жизнь с нерадивым мужем и болезнь материКогда Мария Аронова училась в Театральном институте имени Бориса Щукина, она стала встречаться с Владиславом Гандрабурой. Вскоре актриса обнаружила, что ждёт от него ребёнка. Эта новость ошарашила молодого человека, из-за чего он временно прервал отношения с ней. После выписки из роддома Мария с удивлением увидела Владислава, ожидающего её у двери. Семья Ароновой приняла Гандрабуру, они стали жить в одном доме.
Мария Аронова в роли начальницы монастырского пансиона в спектакле «Мадемуазель Нитуш» (Фото: официальный сайт Театра им. Евгения Вахтангова)
Несмотря на рождение сына, которого назвали в честь Владислава, он, как и раньше продолжал вести себя безответственно: часто отсутствовал, приезжал и уезжал, когда ему вздумается. Матери Марии пришлось уволиться из библиотеки, чтобы заботиться о внуке. Через два года, прислушавшись к мнению Людмилы Петровны, Аронова решила расстаться с Владиславом, который не только не помогал ей, но и начал проявлять агрессию — поднимать на неё руку.
Вскоре мама актрисы заболела: у неё диагностировали рак. Болезнь прогрессировала быстро, увы, Людмила Петровна умерла.
Иллюзия семейного счастьяМария Аронова хотела растить сына в полноценной семье. Две попытки наладить семейную жизнь оказались неудачными. Первым избранником актрисы был программист Алексей, которого она не любила. Мария надеялась, что он сможет стать опорой для её сына и заменить ему отца. Но спустя год, осознав, что эти отношения не приносят им счастья, они приняли решение расстаться.
Мария Аронова (Фото: Instagram*, @aronova_masha)
Затем у Марии были отношения с женатым актёром Валерием Афанасьевым. Он два месяца жил у Ароновой на полном её содержании из-за проблем с работой, а потом, раскаявшись, вернулся к жене и детям. После этих событий у Марии началась чёрная полоса: у неё украли сумку с деньгами, потом ограбили её квартиру. Кроме того, артистка заразилась гепатитом и чудом выжила.
Заботливый и преданный супругПосле ограбления Мария обратилась за помощью к своему другу Евгению Фомину, руководителю транспортного отдела Театра им. Евгения Вахтангова (Мария Арона работает в нём с 1994 года). Его поддержка переросла в заботу, он стал её провожать после работы и одаривать вниманием. Со временем Мария увидела в нём надёжного спутника и отца для своего сына, который стал называть его папой. Вскоре они стали жить вместе.
Евгений полюбил её сына и мечтал о собственных детях. В 2004 году у них родилась дочь Серафима.
Мария Аронова с сыном Владиславом, дочерью Серафимой и внучкой Антониной (Фото: Instagram*, @aronova_masha)
Прожив вместе 20 лет, Мария и Евгений решили узаконить свои отношения. Они поженились в 2018 году, и по словам Ароновой, свадьба состоялась благодаря рекомендациям священника и её инициативе. Пусть и актриса содержит всю семью, она нисколько не умаляет заслуги мужа, который в своё время сделал всё возможное для её комфорта и благополучия семьи. Именно Евгений занимался воспитанием детей и заботился о них, пока она была занята на съёмках и в театре, по сути, заменив им мать.
Мария Аронова сегодняМария Аронова по-прежнему востребована в профессии и активно работает в театре и кино. Зрители могут увидеть её в спектаклях Театра имени Вахтангова, таких как «Мадемуазель Нитуш» и «Вахтангов. Путь к Турандот», а также в популярных антрепризных постановках, включая «Свободную пару» и «Актрису».
Значимым событием в её кинокарьере стала главная роль в семейном драмеди «Олдскул» (2025). Проект получил признание ещё до официальной премьеры: на фестивале «Пилот» он завоевал приз зрительских симпатий. Сама Мария Валерьевна за эту работу была удостоена награды в номинации «Лучшая актриса» — её мастерство высоко оценило профессиональное жюри, в состав которого вошли известные режиссёры Константин Буслов, Александр Велединский, Александр Котт и Пётр Тодоровский.
Мария Аронова с внучкой Антониной (Фото: Instagram*, @aronova_masha)
Актриса признаётся, что роль педагога принесла ей искреннее удовольствие. Она с иронией вспоминает, что перевоплощаться в учителей начала ещё в детстве на школьной сцене. Правда, по словам Ароновой, это творчество имело свою цену: за те пародии она получила «бонус» в виде двух троек в аттестате.