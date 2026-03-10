10 марта 2026, 11:00

Народная артистка РФ Мария Аронова перевоплощалась на сцене и в Екатерину II в спектакле «Царская охота», и в смешную и обаятельную начальницу монастырского пансиона в «Мадемуазели Нитуш», а в спектакле «Мёртвые души» актриса исполняет несколько ролей. Стоит вспомнить её игру в фильме «Батальонъ» — Аронова предстала в образе жёсткой русской женщины-офицера Марии Бочкарёвой, возглавлявшей женский батальон смерти. Словом, Мария чувствует себя в профессии как рыба в воде, её актёрская карьера сложилась более чем удачно. Однако артистке пришлось испытать и удары судьбы. О том, что пережила Аронова — в материале «Радио 1».





Биография Марии Ароновой: выбрала актёрство, а не свадьбу

«Какие у неё были варианты? Запереть меня? Я всё равно бы сбежала! Я мечтала о большом доме, где стану хозяйкой и матерью множества детишек. Единственная преграда — нужно было дождаться 16-летия», — вспоминала актриса.

«Улугбек стоял на коленях, и обливаясь слезами, умолял не бросать его, а я не чувствовала ни жалости, ни сожаления», — рассказывала артистка.

Жизнь с нерадивым мужем и болезнь матери

Иллюзия семейного счастья

Заботливый и преданный супруг

Мария Аронова сегодня

