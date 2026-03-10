Павел Прилучный впервые откровенно высказался о разводе с Агатой Муцениеце.

10 марта 2026, 09:10

Павел Прилучный рассказал о «нездоровых отношениях» с Агатой Муцениеце

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Павел Прилучный откровенно поделился причинами развода с Агатой Муцениеце. В интервью он отметил, что их отношения со временем стали сложными и противоречивыми, несмотря на яркое начало романа. Об этом информирует Telegram-канал «Пятый канал|Новости».





Пара встретилась на съемках «Закрытой школы», быстро влюбилась и долгое время наслаждалась счастьем. Переломным моментом стало рождение сына Тимофея. Прилучный объяснил, что у них с супругой разные взгляды на семью. Он придерживался традиционной модели, где мужчина — глава семьи, а Муцениеце акцентировала внимание на карьере.



Актер также признался в своей ревности. Он вспомнил случай на съемках в Латвии, когда, будучи больным, пришел на вечеринку по просьбе жены, но чувствовал себя лишним.





«Совершенно нездоровые были отношения. Мы друг от друга зависели», — подчеркнул он.