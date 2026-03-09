«Вокруг 100 мужиков»: Басилашвили стеснялся целовать Гурченко на съемках фильма

09 марта 2026, 22:30

KP.RU: Басилашвили стеснялся целовать Гурченко на съемках «Вокзала для двоих»

Олег Басилашвили (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Олег Басилашвили рассказал, как непросто ему далась интимная сцена с Людмилой Гурченко на съёмках фильма «Вокзал для двоих». Об этом пишет KP.RU.





Актрису, которой уже нет в живых, он и сегодня называет примером подвижничества в искусстве. По его словам, она без остатка отдавала себя кино и театру.



Из‑за съёмок группу перевезли в Ленинград, а часть эпизодов снимали на Витебском вокзале. Басилашвили вспоминает, что и Гурченко, и режиссёр Эльдар Рязанов не могли понять, как он мог уехать со съёмочной площадки из‑за анализов дочери и поездки в больницу. В этом, признаётся актёр, с Гурченко ему бывало сложно.





«Когда мы с ней страстно целовались в купе, я очень стеснялся. Как я буду целовать Гурченко, а вокруг 100 мужиков? Я целую, а она мне говорит: «Тихо, ты мои вставные зубы сломаешь», — произнес собеседник.