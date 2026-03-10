Блогер Карина Кросс выходит замуж за 21-летнего хоккеиста
Карина Кросс сообщила о предстоящей свадьбе с 21‑летним хоккеистом Марком Рудаковским. Предложение руки и сердца мужчина сделал во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между командами «Динамо» Москва и «Динамо» Минск.
Карина поделилась в Телеграм-канале видеозаписью радостного события, а также опубликовала серию совместных фото и видео с будущим супругом. В ролике запечатлены эпизоды совместных путешествий пары, празднование Нового года и другие моменты.
Для Карины Кросс предстоящий брак станет вторым. Ранее она была замужем за Евгением Ершовым. Свадьба состоялась в 2020 году, однако впоследствии супруги развелись.
