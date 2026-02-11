Любовь вне возраста: Киба и Лепс, Дибров и Наградова, Лебедев и Перминова. Почему громкие союзы знаменитостей не выдержали времени?
Разница в возрасте в отношениях — тема, которая неизменно вызывает споры и бурные обсуждения. Особенно когда речь идёт о звёздах, где каждый роман становится предметом общественного внимания. Часто подобные союзы объясняют финансовыми возможностями старших партнёров, однако практика показывает: даже роскошная жизнь, статус и деньги далеко не всегда удерживают отношения.
Мы собрали несколько громких историй известных пар с большой разницей в возрасте — от громких разводов до неожиданных романов после расставаний.
Елена Перминова и Александр ЛебедевИстория модели Елены Перминовой и предпринимателя Александра Лебедева долгое время воспринималась как современная версия истории о Золушке. Девушка из Сибири в юном возрасте оказалась в центре светской жизни, путешествовала по миру, посещала модные показы и воспитывала детей в обеспеченной семье.
Несмотря на долгие годы вместе и рождение четырёх детей, в 2024 году пара официально объявила о расставании. После этого модель быстро вернулась к активной жизни и вскоре начала новые отношения с более молодым партнёром из индустрии моды.
Эксперты по отношениям отмечают, что в шоу-бизнесе подобные союзы часто держатся на общем стиле жизни, и когда приоритеты меняются, пары могут расходиться даже после многих лет совместной жизни.
Виктория Романенко и Артур ВахаАктёры долгое время скрывали роман от публики. Разница в возрасте около 25 лет не мешала семейной жизни — они воспитывали общего ребёнка и сохраняли образ гармоничной пары.
Однако отношения закончились неожиданно: актриса переехала в другой город и начала новую жизнь. По словам знакомых семьи, причиной могли стать изменения в профессиональной среде и новые знакомства.
Психологи отмечают, что смена окружения — один из факторов, который нередко влияет на стабильность отношений.
Наталья Шевель и Иван КраскоИстория брака актёра Ивана Краско с молодой студенткой вызвала огромный резонанс из-за разницы в возрасте более полувека. Пара уверяла, что их отношения основаны на взаимной симпатии и общих интересах.
Несмотря на планы создать полноценную семью, союз продлился всего несколько лет. После развода молодая супруга не получила серьёзных материальных активов, поскольку имущество актёра было приобретено задолго до свадьбы.
Анна Панасенко и Борис ГрачевскийСоздатель «Ералаша» Борис Грачевский вступил в брак с молодой избранницей в зрелом возрасте. В семье родилась дочь, и артист активно участвовал в её воспитании.
Однако спустя несколько лет отношения дали трещину. После развода бывшая супруга сохранила фамилию и получила поддержку для ребёнка. Несмотря на разрыв, Грачевский продолжал быть рядом с дочерью до конца своих дней.
Социологи отмечают, что позднее отцовство становится всё более распространённым среди публичных людей.
Аврора Киба и Григорий ЛепсИстория отношений известного певца и молодой студентки активно обсуждали в СМИ. Артист публично говорил о серьёзных намерениях, девушка в это время начала собственную музыкальную карьеру.
В декабре 2025 года в период совместной поездки в Таиланд отношения закончились. Наблюдатели считают, что активное внимание прессы и быстрый рост популярности могли сыграть свою роль в развитии событий.
Виктория Максимова и Бари АлибасовСоюз продюсера и молодой супруги стал объектом бурных обсуждений. После рождения ребёнка в отношениях начались конфликты, которые быстро вышли в публичное пространство.
История сопровождалась громкими заявлениями и разбирательствами, что привело к скорому разводу. Эксперты по медиакультуре отмечают, что подобные скандалы часто усиливаются из-за публичности и давления со стороны СМИ.
Полина Наградова и Дмитрий ДибровТелеведущий познакомился с будущей супругой на конкурсе красоты, после чего они создали большую семью и прожили вместе много лет. Со стороны союз выглядел стабильным и крепким.
Однако спустя годы появились сообщения о кризисе в отношениях. По словам знакомых, причиной стали давние личные обстоятельства, которые вскрылись спустя время.
Психологи отмечают, что даже долгие браки не застрахованы от сложных периодов — особенно в условиях публичности и высокого уровня стресса.