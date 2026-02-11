11 февраля 2026, 14:03

Александр Витальевич Соколовский — российский актёр театра и кино, победитель шестого сезона телешоу «Ледниковый период», получивший широкую известность благодаря роли хоккеиста Егора Щукина в сериале «Молодёжка». Артист прошёл обучение актёрскому мастерству в Голливуде и сегодня считается одним из наиболее перспективных представителей своего поколения. 12 февраля ему исполняется 37 лет. О профессиональном пути и личной жизни актёра — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Соколовского: детство и семья Спорт в жизни актёра: от плавания к сцене Театральная карьера: от студенческой сцены до Губернского театра Начало кинокарьеры: первые роли и работа за кадром Прорыв и популярность: «Вангелия» и «Молодёжка» Международные проекты и работа в Лос-Анджелесе «Ледниковый период»: победа с Аделиной Сотниковой Личная жизнь Александра Соколовского: романы и поиски семейного счастья Александр Соколовский сегодня

Биография Александра Соколовского: детство и семья

Спорт в жизни актёра: от плавания к сцене

Театральная карьера: от студенческой сцены до Губернского театра

«В тот период мою квартиру знали все участковые полиции. Потому что мы постоянно тусовались у меня дома — родители часто улетали отдыхать. Тогда у меня начинались просто сумасшедшие тусовки. Отношения с полицией — это вообще моя больная тема… Лет с 14 у меня начались регулярные беседы с участковым, на нас постоянно жаловались соседи», — вспоминал артист.

Начало кинокарьеры: первые роли и работа за кадром

Прорыв и популярность: «Вангелия» и «Молодёжка»

Международные проекты и работа в Лос-Анджелесе

Александр Соколовский и Мила Сивацкая (фото: Instagram* / alexandrsokolovsky)

«Ледниковый период»: победа с Аделиной Сотниковой

«Это благодаря моему упорству и желанию достичь совершенства во всем, за что я берусь. Конечно, было невероятно тяжело, и я всегда буду это повторять — это очень тяжело, и еще раз тяжело, и снова…. Но ничего подобного в моей жизни не было и не будет, это уникальная история, в биографии каждого участника данного проекта. Я преклоняюсь перед Ильей Авербухом. То, что он это делает — это невероятно», — отмечал он.

«Саша Соколовский с первых секунд нашей встречи, а он тогда, надо заметить, еще плохо стоял на коньках, вышел на лед и начал творить такое, что все были в шоке. Саша ускорялся и без подготовки пытался выполнять сложные элементы. Потом начал делать поддержки, поднимать меня. Первое время было очень страшно: я пищала и визжала, говорила: "Не буду, я боюсь". Но переборола страх», — поделилась Сотникова.

Личная жизнь Александра Соколовского: романы и поиски семейного счастья

Отдых в Крыму и отношения с Кариной Кросс

Карина Кросс (фото: Instagram* / karinakross)

«Если мне кто-то понравился, смело иду и знакомлюсь. А чего стесняться? Вдруг это твоя судьба или последний шанс. А если влюбляться каждый день, можно стать счастливым человеком, это круто», — говорил он.

Слухи о романе с Юлией Маргулис

Роман с Ульяной Грошевой

Александр Соколовский и Юлия Маргулис (фото: Instagram* / alexandrsokolovsky)

«Уля девочка очень красивая, из приличной семьи, спортивная, заводная. Ну и сам Соколовский, конечно, завидный жених. В январе летали в романтическое путешествие на Бали — вернулись счастливые, загорелые. Правда, после этого у них начались какие-то недопонимания, разногласия. Ульяне не нравилось его поведение, вроде как он стал зазнаваться, странно себя вел... В итоге они решили остаться друзьями», — говорила коллега Соколовского.

Брак со Светланой Гайсиной

Второй брак: союз с Соней Некс

«Тяжело расставаться с человеком. Понятно, что с учетом новых технологий при желании можно поддерживать связь постоянно, но отношения на расстоянии обречены», — говорил он.

Александр Соколовский и Соня Некс (фото: Instagram* / sonya_neks_)

«Большинство девушек скорее будут смотреть на тебя сквозь пальцы, чем первыми установят контакт. Так что надо уметь ловить сигналы и действовать», — подчеркивал Александр.

Александр Соколовский сегодня