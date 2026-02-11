Роман с Кариной Кросс, работа в США и любовные неудачи: биография, карьера и личная жизнь звезды Молодёжки» Александра Соколовского
Александр Витальевич Соколовский — российский актёр театра и кино, победитель шестого сезона телешоу «Ледниковый период», получивший широкую известность благодаря роли хоккеиста Егора Щукина в сериале «Молодёжка». Артист прошёл обучение актёрскому мастерству в Голливуде и сегодня считается одним из наиболее перспективных представителей своего поколения. 12 февраля ему исполняется 37 лет. О профессиональном пути и личной жизни актёра — в материале «Радио 1».
Биография Александра Соколовского: детство и семьяБудущий актёр появился на свет 12 февраля 1989 года в Ленинграде в семье совсем молодых родителей — на момент его рождения им было по 19 лет. В его ближайшем окружении не было людей, связанных с киноиндустрией, за исключением прапрабабушки, выступавшей на сцене Александринского театра. Вероятно, именно это сыграло роль в выборе профессии.
Решение стать актёром Соколовский принял ещё в 12-летнем возрасте. Первые шаги к профессии он сделал в театральной студии «Дуэт», где начал заниматься актёрским мастерством, будучи школьником. Любительские спектакли приносили ему радость, однако юный артист понимал, что для серьёзной карьеры необходима профессиональная подготовка.
Спорт в жизни актёра: от плавания к сценеСемья Александра была тесно связана со спортом. Его мать профессионально занималась плаванием, и сам он в детстве получил первый юношеский разряд. Однако из-за ухудшения зрения Соколовскому пришлось отказаться от спортивных амбиций и сосредоточиться на другом направлении.
Как и многие выпускники, он долго не знал, кем хочет стать. Рассматривал экономику и журналистику. После окончания школы отправился в Москву, подав документы сразу в несколько учебных заведений. Российский институт театрального искусства (ГИТИС) изначально не был для него приоритетом, однако именно туда его зачислили. Экзаменационная комиссия разглядела в абитуриенте потенциал, и Соколовский оказался в мастерской народного артиста России Евгения Стеблова.
Театральная карьера: от студенческой сцены до Губернского театраСценический дебют актёра состоялся на четвёртом курсе института в рамках студенческого проекта, который существовал без постоянной площадки и стабильного финансирования. Спектакли создавались исключительно на энтузиазме участников. В этом коллективе Соколовский проработал два года, получив ценный практический опыт.
«В тот период мою квартиру знали все участковые полиции. Потому что мы постоянно тусовались у меня дома — родители часто улетали отдыхать. Тогда у меня начинались просто сумасшедшие тусовки. Отношения с полицией — это вообще моя больная тема… Лет с 14 у меня начались регулярные беседы с участковым, на нас постоянно жаловались соседи», — вспоминал артист.В 2014 году он вошёл в труппу Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова. На этой сцене актёр исполнил роли Маугли в постановке «Книга джунглей» и Джима Хокинса в спектакле «Остров сокровищ». В интервью Соколовский отмечал, что не стремился целенаправленно к театральной карьере, полагая, что сцена сама «найдёт» его в нужный момент.
Поначалу артист чувствовал неуверенность на подмостках, однако после главной роли в спектакле «Весна» по произведениям Михаила Задорнова стал выходить к зрителю более уверенно. В 2019 году он принял решение покинуть театр, чтобы сосредоточиться на кинопроектах.
Начало кинокарьеры: первые роли и работа за кадромВ кино Александр Соколовский дебютировал ещё студентом — в 2005 году он появился в эпизоде сериала «Каменская-4». Первой значимой работой стал фильм «Раскол» режиссёра Николая Досталя, где актёр получил заметную роль. Сотрудничество с Досталем позволило ему приобрести практические навыки работы перед камерой, которые редко дают в театральных вузах.
После окончания института Соколовский некоторое время трудился официантом в аэропорту Пулково. Позже он вернулся в Москву и попробовал себя в различных профессиях в киноиндустрии: работал администратором, вторым режиссёром, менеджером по локациям и линейным продюсером. Параллельно интересовался клипмейкерством и режиссурой.
Прорыв и популярность: «Вангелия» и «Молодёжка»Широкая известность пришла к актёру в 2013 году после выхода сериала «Вангелия». Съёмки проходили в непростых условиях — при 30-градусном морозе. Одной из партнёрш Соколовского по проекту стала Карина Разумовская.
Одновременно артист снимался в сериале «Молодёжка», где исполнил роль хоккеиста Егора Щукина. Этот образ сделал его узнаваемым для широкой аудитории. После работы в проекте Соколовский начал играть в хоккей в любительской команде.
В 2014 году актёр присоединился к сериалу «Склифосовский», где сыграл сына героини Елены Яковлевой и оставался в проекте на протяжении трёх сезонов. В комедии «Одноклассницы» он исполнил роль бармена — пригодился опыт работы официантом.
В 2017 году Соколовский появился в мелодраме «Жизнь без Веры» в образе боксёра, продемонстрировав хорошую физическую подготовку. В сериале «Бывшие-2» (2019) он сыграл маньяка, сравнивая атмосферу проекта с фильмами Квентина Тарантино по смелости постановки.
В проекте «Гранд» актёр исполнил романтическую роль. Его экранный дуэт с Милой Сивацкой оказался настолько убедительным, что зрители приписывали артистам роман вне съёмочной площадки.
В 2017 году Соколовский сыграл главную роль в политическом триллере «Спящие» по сценарию Сергея Минаева, где его партнёрами стали Паулина Андреева и Дмитрий Ульянов. Параллельно он снимался в комедийном сериале «Вы все меня бесите» со Светланой Ходченковой, продемонстрировав разноплановость актёрского диапазона.
В 2018 году с участием артиста вышли военная драма «Один в поле воин» и детектив «Сувенир из Одессы». В 2019 году зрители увидели его в российско-турецком историческом сериале «Султан моего сердца», где он исполнил одну из ключевых ролей.
Международные проекты и работа в Лос-АнджелесеВ 2023 году на экраны вышел фильм «Трейдер», в котором Александр Соколовский впервые сыграл роль на иностранном языке. Этот проект стал важным этапом в его карьере, учитывая, что актёр уже несколько лет проводит время в Лос-Анджелесе и общается с голливудскими профессионалами.
В 2024 году он снялся в романтической комедии «Любовь со второго взгляда» вместе с Ксенией Тепловой. В картине артисты исполнили роли супругов, переживающих кризис в отношениях.
«Ледниковый период»: победа с Аделиной СотниковойС октября по декабрь 2016 года Александр Соколовский принимал участие в телевизионном проекте «Ледниковый период». Его партнёршей стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. Пара одержала победу в шестом сезоне шоу.
«Это благодаря моему упорству и желанию достичь совершенства во всем, за что я берусь. Конечно, было невероятно тяжело, и я всегда буду это повторять — это очень тяжело, и еще раз тяжело, и снова…. Но ничего подобного в моей жизни не было и не будет, это уникальная история, в биографии каждого участника данного проекта. Я преклоняюсь перед Ильей Авербухом. То, что он это делает — это невероятно», — отмечал он.По словам Сотниковой, несмотря на отсутствие профессионального спортивного опыта в фигурном катании, Соколовский с первых тренировок демонстрировал решительность и стремление осваивать сложные элементы. Фигуристка отмечала, что поначалу опасалась рискованных поддержек, однако со временем между партнёрами возникло полное доверие.
«Саша Соколовский с первых секунд нашей встречи, а он тогда, надо заметить, еще плохо стоял на коньках, вышел на лед и начал творить такое, что все были в шоке. Саша ускорялся и без подготовки пытался выполнять сложные элементы. Потом начал делать поддержки, поднимать меня. Первое время было очень страшно: я пищала и визжала, говорила: "Не буду, я боюсь". Но переборола страх», — поделилась Сотникова.После завершения проекта спортсменка подчёркивала, что приобрела в лице актёра надёжного друга и «своего» человека, с которым продолжила общение и за пределами шоу.
Уверенное поведение Соколовского на льду и его участие в спортивных проектах привлекли внимание руководства телеканала «Матч ТВ». С 2016 года актёр начал сотрудничество со спортивным каналом в качестве ведущего.
Личная жизнь Александра Соколовского: романы и поиски семейного счастьяЛичная жизнь Александра Соколовского на протяжении многих лет оставалась предметом повышенного внимания поклонников и СМИ. Популярный актёр долгое время не мог создать крепкую семью, что лишь усиливало интерес к его романам. При яркой внешности и харизме он не испытывал дефицита женского внимания, однако сам неоднократно признавался: в вопросах любви удача сопутствовала ему не всегда.
Отдых в Крыму и отношения с Кариной Кросс
В разное время артисту приписывали отношения с представительницами творческой среды. Так, во время отдыха в Крыму он появлялся в компании выпускницы ГИТИСа Александры Князевой. Впрочем, сам Соколовский подчёркивал, что их связывает исключительно дружба.
Более серьёзный характер носил роман с актрисой и моделью Кариной Кросс. Отношения продлились около полутора лет, однако в конце 2014 года пара рассталась. По словам Кросс, причиной разрыва стала неготовность актёра к серьёзным обязательствам. Она отмечала, что Александр склонен воспринимать жизнь легко и часто переводит происходящее в шутку.
Также легко актер относится к новым знакомствам. Он открыто говорил о своём отношении к чувствам: если ему симпатичен человек, он предпочитает не медлить и знакомиться первым.
«Если мне кто-то понравился, смело иду и знакомлюсь. А чего стесняться? Вдруг это твоя судьба или последний шанс. А если влюбляться каждый день, можно стать счастливым человеком, это круто», — говорил он.
Слухи о романе с Юлией Маргулис
Поклонники также обсуждали возможные отношения Соколовского с актрисой Юлией Маргулис, его коллегой по сериалу «Молодёжка». Экранная любовь их персонажей стала поводом для слухов о чувствах вне съёмочной площадки. Однако актёры не подтверждали существование романа в реальной жизни.
Роман с Ульяной Грошевой
В 2015 году избранницей актёра стала москвичка Ульяна Грошева, которая родилась в обеспеченной семье. На момент отношений с Соколовским у нее была квартира в жилом комплексе «Воробьёвы горы» и автомобиль «Мерседес», подаренными родителями.
Пара активно делилась совместными фотографиями и видео в социальных сетях, часто путешествовала и проводила время вместе. По словам знакомых, их отношения выглядели гармоничными: влюблённые устраивали друг другу сюрпризы, отправлялись в поездки, в том числе в романтическое путешествие на Бали. Однако спустя менее года союз завершился.
Как рассказывали близкие актёра, после возвращения из поездки между молодыми людьми возникли разногласия. Ульяне, по словам источников, не нравились некоторые изменения в поведении артиста. В результате пара приняла решение расстаться, сохранив дружеские отношения.
«Уля девочка очень красивая, из приличной семьи, спортивная, заводная. Ну и сам Соколовский, конечно, завидный жених. В январе летали в романтическое путешествие на Бали — вернулись счастливые, загорелые. Правда, после этого у них начались какие-то недопонимания, разногласия. Ульяне не нравилось его поведение, вроде как он стал зазнаваться, странно себя вел... В итоге они решили остаться друзьями», — говорила коллега Соколовского.Сам Соколовский отмечал, что расставание редко проходит безболезненно. По его словам, человеку, который инициирует разрыв, сложно избежать чувства вины, особенно если он понимает, что причиняет боль.
Брак со Светланой Гайсиной
Несмотря на неудачные романы, актёр не отказывался от идеи создать семью и стать отцом. В ноябре 2020 года Александр Соколовский сообщил о женитьбе. Свадьба не афишировалась. Его супругой стала Светлана Гайсина, выпускница Банковской школы Центрального банка РФ. Они познакомились в марте 2019 года на благотворительном вечере, а потом сходили на свидание. По словам актёра, их объединяли общие интересы: любовь к мотоциклам и сноуборду.
Церемония прошла в Подмосковье. Среди приглашённых знаменитостей присутствовали блогер Олег Максимов и танцовщица Анна Тихая. Музыкальное сопровождение обеспечивала группа «Пицца». Однако уже весной 2023 года стало известно о разводе супругов. Соколовский публично прокомментировал изменения в личной жизни, чтобы избежать домыслов. По его словам, расставание прошло без взаимных претензий.
Второй брак: союз с Соней Некс
В конце 2023 года актёр вновь связал себя узами брака. Его избранницей стала фитнес-блогер Соня Некс. Их роман начался с переписки в социальных сетях и развивался стремительно. Торжественная церемония состоялась на Гавайях. Соня Некс рассказывала подписчикам, что испытала симпатию к Соколовскому ещё до личной встречи, хотя ранее не смотрела проекты с его участием. У девушки есть дочь, которой в этом году будет десять лет.
Александр Соколовский также откровенно говорил о своём опыте курортных романов. По его признанию, подобных историй в его жизни было немало, однако большинство из них заканчивались болезненно.
«Тяжело расставаться с человеком. Понятно, что с учетом новых технологий при желании можно поддерживать связь постоянно, но отношения на расстоянии обречены», — говорил он.Отвечая на вопросы о том, какие черты привлекают его в девушках, актёр называл интеллект и эрудированность. Он отмечал, что многие женщины предпочитают не проявлять инициативу первыми, поэтому важно уметь замечать сигналы.
«Большинство девушек скорее будут смотреть на тебя сквозь пальцы, чем первыми установят контакт. Так что надо уметь ловить сигналы и действовать», — подчеркивал Александр.Кроме того, Соколовский с иронией признавался, что его легко покорить кулинарными способностями, поскольку сам он не отличается любовью к готовке и не всегда встречал партнёрш, умеющих создавать уют. Забота и стремление к домашнему теплу, по его словам, также производят на него сильное впечатление.