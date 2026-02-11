«Не сочиняйте!»: Ника Здорик прокомментировала слухи о романе с Марком Богатырёвым

11 февраля 2026, 14:21

Актриса Ника Здорик опровергла слухе о романе с Марком Богатырёвым

Марк Богатырёв (Фото: Instagram* / @marchi25)

Актриса Ника Здорик, получившая широкую известность после выхода сериала «Ландыши», публично отреагировала на слухи о якобы романтических отношениях с Марком Богатырёвым.





Поводом для обсуждений стали совместные появления артистов на светском мероприятии, после чего в соцсетях начали активно строить догадки о возможном романе.



Сама Здорик решила расставить все точки над «и» и резко пресекла домыслы. По словам актрисы, между ней и Богатырёвым нет никаких любовных отношений — их связывает исключительно дружба и профессиональное прошлое.





«Не сочиняйте! Мы с Марком 10 лет дружим и в одном театре росли», — написала Ника в своих соцсетях.