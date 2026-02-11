«Истинная близость»: Психолог назвала 5 вопросов для партнера, которые помогут в построении отношений

11 февраля 2026, 12:18

Психолог Кардиакос: всего 5 вопросов помогут понять истинную близость в паре

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

14 февраля отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных, который стал символом романтики и любви. Многие относятся к этому дню скептически, однако психологи утверждают, что это очередной повод сделать своему любимому человеку приятное.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» сообщила, что любовь — это хрупкое чувство, к которому нужно относиться бережно. Однако зачастую в паре возникают недомолвки из-за недоговоренности, в таком случае эксперт советует ответить на пять вопросов партнерства, чтобы понять истинную близость:



