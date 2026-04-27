Экс-супруг Лерчек перевёл ФНС почти миллиард рублей и не жалуется на колонию
Блогер Артём Чекалин перечислил налоговой службе почти миллиард рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Семью Чекалиных обвиняли в незаконном выводе средств в ОАЭ по поддельным документам. Артём перевёл ФНС 900 млн рублей. Это не помогло: суд отправил его в колонию на семь лет, но защита уже обжаловала приговор.
27 апреля к осуждённому Чекалину пришёл адвокат. По его словам, Артём не жалуется на условия содержания в учреждении. В это время его бывшая супруга активно занимается рекламой нового бренда. Напомним, уголовное дело в отношении Лерчек приостановили из-за её тяжёлой болезни.
Ранее экс-муж Лерчек заявил, что не признаёт вину и надеется на апелляцию после приговора.
