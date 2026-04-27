«Это очень дорого было!»: Карина Кросс высказалась о бесплатном концерте для фанатов
Блогер и певица Карина Кросс рассказала о своём опыте проведения бесплатного сольного концерта для поклонников. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По её словам, проект оказался затратным, но принес ей большое удовольствие и положительные эмоции. Артистка отметила, что часто старается радовать аудиторию — устраивает конкурсы и делает подарки, однако подобные масштабные мероприятия требуют серьёзных вложений, поэтому в ближайшее время повторять такой формат она не планирует.
Кросс также поделилась, что коллеги в шутку сравнили её подход с другими тратами звёзд, отметив, что одни предпочитают покупать дорогие вещи, а другие — вкладываться в бесплатные выступления для зрителей.
Кроме того, певица намекнула, что может временно поставить карьеру на паузу из-за изменений в личной жизни.
